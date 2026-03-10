Минтруда предупредило о «последнем дне», чтобы сформировать трудовой стаж

Опубликовано: 10.03.2026 13:26 , Обновлено: 10.03.2026

Министерство труда Беларуси сообщило, что приближается последний день, когда белорусы могут добровольно доплатить часть средств в ФСЗН (Фонд социальной защиты населения), чтобы сформировать минимальный страховой стаж за 2025 год.

Последний день наступит 31 марта. И касается это в первую очередь плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД). В ведомстве утверждают, что самозанятые «активно пользуются» такой возможностью, не назвав цифры и не раскрыв статистику.

Почему самозанятым нужно доплачивать?

Несмотря на то, что налог на профессиональный доход уже включает взносы в бюджет ФСЗН (60% от суммы налога), он зачастую не покрывает введённые властями страны минимумы для формирования страхового стажа. А значит у многих, деньги, уплаченные на протяжении 2025 года в качестве НПД, не достигнут 29% от минимальной заработной платы (МЗП) за каждый месяц. От этого потом будет зависеть пенсия работников.

Власти Беларуси с недавних пор активно убеждают самозанятых белорусов доплачивать в ФСЗН недостающие суммы добровольно.

При этом сумма добровольной доплаты рассчитывается автоматически в приложении плательщиков НПД: «это разница между минимально необходимым размером взносов (29% от МЗП × число месяцев) и той частью, которая уже уплачена в составе налога».

Но узнать размер доплаты можно тремя способами:

В Личном кабинете застрахованного лица на портале ФСЗН.

В мобильном приложении «ФСЗН» в разделе «Предпринимательская и иная деятельность».

В системе «Расчёт (ЕРИП)».

Напомним, что уплата недостающей суммы для формирования страхового стажа — совершенно добровольная возможность.

Страховой стаж в Беларуси — это периоды работы с уплатой взносов в ФСЗН. Для трудовой пенсии в 2026 году требуется не менее 20 лет страхового стажа. И помните, что время обучения, декрет (до 3 лет) в страховой стаж не входят. Также стоит помнить, что взносы в ФСЗН — это не накопительная пенсия. Для нее в стране действует другой порядок.

Минтруда тем временем посоветовало белорусам подумать над тем, чтобы увеличить размер пенсий в 1,8 раза. Причем сделать это можно после наступления пенсионного возраста. Правда, не без важных нюансов.

Минтруда раскрыло белорусам способ повысить пенсии в 1,8 раза. Кому подойдёт?