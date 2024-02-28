Минтруда предложило ввести в Беларуси фиксированное пособие по безработице и квоты на предприятиях. Для кого?

Опубликовано: 28.02.2024 12:25 , Обновлено: 28.02.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси 28 февраля представило проект Закона «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Документом, среди прочего, предложили устанавливать фиксированные пособия по безработице и квоты для инвалидов. Но не только.

По информации ведомства новый законопроект направлен на расширения возможностей в области содействия занятости, как со стороны нанимателей, так и соискателей.

Какие новации для граждан предложили в законопроекте?

возможность электронной регистрации в качестве безработного;

зарегистрироваться безработным не только по месту жительства, но и по месту пребывания;

выдача электронных направлений на работу;

СМС-оповещение о проводимых мероприятиях службой занятости (ярмарках вакансий, днях предприятий, о новых вакансиях), о назначенных визитах, о назначении пособия и др.

изменение подходов к материальной поддержке. Упрощен механизм назначения пособия по безработице. Размер пособия по безработице предложили устанавливать в фиксированном размере для всех категорий его получателей;

расширение перечня категорий безработных, которые трудоустраиваются в счет брони (безработным гражданам за 5 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста*, *прекративших нахождение в ЛТП, а также лицам, страдающим алкоголизмом или наркоманией и прошедших медицинскую реабилитацию).

Предусмотрели новшества и для нанимателей:

переход на цифровое взаимодействие со службой занятости , что позволит ему подавать вакансии в Общереспубликанский банк вакансий в виде электронного документа и оперативно осуществлять подбор работников;

, что позволит ему подавать вакансии в Общереспубликанский банк вакансий в виде электронного документа и осуществлять подбор работников; подавать сведения о текущей, а также перспективной вакансии, в том числе работах по гражданско-правовым договорам;

предоставлена возможность не уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии вакансий, если работа по этой вакантной должности, выполняется работником дополнительно наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором или сверх продолжительности рабочего времени по основной работе в соответствии с законодательством.

По информации Минтруда в проекте закона также предусмотрели “внедрение института квотирования рабочих мест для инвалидов.”

Квоты запланировали устанавливаться нанимателям, за исключением бюджетных, некоммерческих или специализированных организаций (общественных объединений инвалидов) для приема на работу инвалидов, рассказали на сайте ведомства.

Сообщили и о том, что одновременно предложили изменения в ещё 16 законодательных актов (3 Кодекса Республики Беларусь и 13 Законов Республики Беларусь). Всё в рамках приведения их положений в соответствие с положениями Закона о занятости населения, уверили в ведомстве.

Ранее Телеграф писал о том, что рассматривают новый проект Закона “Об изменении законов по вопросам занятости населения”. В числе нововведений, предложенных Министерством труда и соцзащиты, изменение порядка регистрации белорусов в качестве безработных.

Минтруда предложило изменить правила регистрации безработных в Беларуси