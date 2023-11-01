Минтруда пообещало поднять белорусам пенсии в 2024 году. На сколько?

Опубликовано: 01.11.2023 12:26 , Обновлено: 01.11.2023

В среду, 1 ноября, Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект о бюджете Фонда соцзащиты населения (ФСЗН). В ходе заседания нижней палаты белорусского парламента министр труда Ирина Костевич рассказала, на сколько бюджетом предусматривается повысить выплаты белорусским пенсионерам в 2024 году.

По её словам, в среднем пенсии по возрасту вырастут на 15%, по сравнению с нынешними, сообщило агентство Sputnik.

Согласно данным Минтруда и соцзащиты, в 2024 году пенсионные выплаты будут положены почти каждому пятому белорусу. В общей сложности число пенсионеров составит порядка 2,4 млн человек - из них 2 млн будут получать трудовые пенсии, а доля социальных пенсий составит около 2%.

Расходы бюджета на эти цели в будущем году должны превысить 27,7 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей выделяется на выплату различных пособий, нос основной статьей расходов, как и в этом году, останутся пенсии. Их будет на 17% больше, чем в 2023 году, сообщила глава Минтруда.

По словам Костевич, власти ожидают, что бюджет ФСЗН в 2024 году будет профицитным: доходы ожидаются на уровне 28,2 млрд рублей. Их большая часть (98,4% или 25,6 млрд рублей) будет поступать в виде обязательных отчислений от работодателей и работающих граждан.

Напомним, с 1 ноября 2023 года Министерство труда и соцзащиты установило для белорусов новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Размер этого показателя в среднем на душу населения составит 367,79 рубля, то есть повышение с нынешним значением составит 3,39 рубля (+0,9%).

Минтруда с 1 ноября поднял белорусам бюджет прожиточного минимума. На сколько?

Соразмерно этому автоматически выросли и минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам, надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров.