Минтруда подняло детские пособия на 7,4%. Сколько положено маме в декретном с 1 февраля?

Опубликовано: 26.01.2026 12:16 , Обновлено: 26.01.2026

Министерство труда и социальной защиты пересчитало размеры детских пособий, которые выплачивают родителям, воспитывающим детей до 3 лет. На новые суммы мамы в декретном отпуске смогут рассчитывать уже с 1 февраля.

Сумму пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитывают раз в полгода (к 1 февраля и к 1 августа). В расчёт берётся среднемесячная заработная плата работников в среднем по Беларуси за предыдущий квартал. С ростом средних зарплат растёт и размер пособий. На этот раз повышение составило 7,4% .

Таким образом, с 1 февраля до 31 июля 2026 года родителям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет, органы соцзащиты будут выплачивать следующие суммы:

на первого ребенка – на 68,95 рубля больше нынешнего - 1000,86 рубля,

на второго и последующих детей – на 78,80 рубля больше - 1143,84 рубля,

на ребенка-инвалида – на 88,65 рубля больше - 1286,82 рубля.

Напомним, с 1 февраля увеличатся и те социальные пособия на детей, которые привязаны к бюджету прожиточного минимума, который пересматривают каждый квартал. Речь о разовых пособиях, которые выплачивают женщинам сразу после рождения малыша, а также о ежемесячных пособиях, выплачиваемых на детей-инвалидов.

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