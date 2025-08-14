Минтруда обязало белорусские компании платить за уволенных сотрудников. Как это будет работать?

Опубликовано: 14.08.2025 16:58 , Обновлено: 14.08.2025

В Минтруда сообщили, что в соответствии с постановлением ведомства от 2 июля 2025 года под номером №25, белорусские наниматели будут обязаны полностью компенсировать некоторые расходы государства на сокращённых сотрудников.

Речь идёт о возмещении затрат на обучение и переквалификацию только тех безработных, которых раннее сократили. При этом выплатить организации и компании будут обязаны, если “уволенный работник в течение пяти лет, предшествовавших увольнению, не проходил переподготовку или повышение квалификации”.

Безработный, уволенный по сокращению, однако, должен успешно пройти обучение по направлению службы занятости по одной из двух программ:

Переподготовка рабочих (служащих), руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование или среднее специальное образование, водителей механических транспортных средств, самоходных машин. Повышение квалификации рабочих (служащих), руководящих работников и специалистов, водителей механических транспортных средств, самоходных машин.

Что компенсирует бывший наниматель:

Расходы на реализацию образовательных программ;

Расходы на жилье (в общежитии или ином жилом помещении), если обучение проводится не по месту жительства;

Расходы безработных на оплату проезда к месту обучения и обратно, если оно находится в другой местности.

Подробнее с документом можно ознакомиться по [link href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22543635" target="_blank" rel="nofollow noopener"] ссылке [/link].

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