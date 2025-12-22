Минтруда назвало среднюю пенсию и призвало белорусов отложить получение или копить

Опубликовано: 22.12.2025 18:05 , Обновлено: 22.12.2025

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что рассчитывают на серьезное повышение средней пенсии по возрасту в Беларуси на 14,5%. Тогда она составит около 1,1 тысячи рублей.

При этом, по данным ведомства, текущий средний размер такой пенсии у белорусских пенсионеров составляет 980 рублей .

В министерстве напомнили, что размер конкретных пенсионных выплат зависит от продолжительности стажа белорусов, величины прошлого заработка, который рассчитывается с помощью индивидуального коэффициента (ИКЗ), а также права на надбавки для отдельных категорий, таких как ветераны, инвалиды и лица старше 75 лет.

[inf]К тому же с 1 января 2025 года для расчета пенсии учитывается заработок за последние 30 лет стажа, а не за любые 25 лет, как ранее.[/inf]

Для тех же, кто хочет увеличить выплаты, в Минтруда рекомендовали две государственные программы.

Первая — это добровольное пенсионное страхование для работающих граждан, которым до выхода на пенсию осталось не менее трех лет. Согласившиеся и доверившихся государству белорусы в таком случае могут отчислять от 1% до 10% от зарплаты, а работодатель добавит тогда ещё до 3%. Такие накопления не облагаются подоходным налогом, впрочем на сумму начисляется доход по ставке рефинансирования Нацбанка (в настоящее время 9,75% годовых), что меньше, чем банковские проценты по депозитам.

Вторая программа — «отложенная пенсия» для тех белорусов, кто уже достиг пенсионного возраста, но решил продолжить работать. Такие пенсионеры могут отказаться от получения выплат, чтобы увеличить ее размер в будущем.

За каждый полный год «отсрочки» в Минтруда пообещали прибавку к пенсии “определенного процента”, и эти проценты суммируются:

Отказ на 1 год - увеличение на +6%;

Отказ на 2 года - увеличение уже на +14% (6% + 8%);

Отказ на 5 лет - увеличение на +50%

“Таким образом, за пять лет можно увеличить будущую пенсию практически вдвое”, - поделились своей арифметикой в Минтруда.

Кстати, многих белорусов волнует размер пенсии, который они получат, однако не все разбираются в нюансах, как работает система подсчета и коэффициентов в ФСЗН. Юрист с 20-летним стажем Кирилл Курбатский в своем TikTok-канале показал пример расчета.

Как будут отличаться пенсии у белорусов, зарабатывающих 1700 и 5000 рублей? Юрист рассказал о нюансах и назвал цифры