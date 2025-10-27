Безработица в Беларуси упала до рекордного минимума. В ЕАБР назвали неочевидную причину
Белстат отчитался, что рынок труда Беларуси показывает небывалые результаты: уровень безработицы продолжает снижаться и обновил исторический рекорд. В ЕАБР назвали причины происходящего. А мы посмотрели, как белорусы попробовали один способ поиска работы, а потом почти отказались.
Постоянное снижение: от 3% до 2,4%
Если верить данным Белстата, то динамика уровня безработицы говорит сама за себя. В 2025 году она в стране уверенно шла вниз:
- Начало года: 3%
- I квартал: 2,8%
- II квартал: 2,6%
- III квартал: 2,4% (исторический минимум)
Впрочем, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) новый исторический минимум для Беларуси объяснили снижением давления на рынок труда: число вакансий сокращается три месяца подряд, что говорит о его стабилизации на фоне замедления экономического роста.
Если посмотреть на уровень занятости среди трудоспособного населения: она достигла рекордных 85,7% . В Белстате добавили, что в возрасте 15–74 лет уровень занятости населения страны в июле — сентябре 2025 года составил 69,1%.
Как ищут работу белорусы?
Статистика Белстата свидетельствует, что во втором квартале привычки соискателей значительно изменились. Однако уже в третьем - все вернулось к привычным трендам.
Сравним, как менялись предпочтения соискателей в 2025 году:
|Способ поиска работы
|I квартал 2025
|II квартал 2025
|III квартал 2025
|Поиск работы через газеты, другие СМИ, Интернет
|64,7%
|57,2%
|64,6%
|Обращение к друзьям, родственникам, знакомым
|64,2%
|54,2%
|57,5%
|Обращение в службу занятости
|20,0%
|25,6%
|23,9%
|Непосредственное обращение к работодателю
|14,4%
|21,3%
|14,9%
[inf]Примечание: безработные могли использовать несколько способов одновременно, поэтому сумма процентов выше 100%.[/inf]
Что видно из таблицы?
- Интернет — король поиска. После небольшого спада во II квартале онлайн-поиск работы снова резко вырос и почти вернулся к значениям начала года. Это абсолютно доминирующий способ.
- Личные связи всё еще важны. Помощь знакомых остается вторым по популярности методом, также показавшим рост в третьем квартале, после снижения во втором.
- Прямой поход к работодателю теряет актуальность. После всплеска активности весной этот способ снова вернулся на низкие позиции.
Снижение официальной безработицы до 2,4% — это очень низкий показатель. Эксперты ЕАБР связывают эту ситуацию с политикой властей по “вовлечению граждан в трудовую деятельность.
С одной стороны, стабильно высокий уровень занятости и рекордно низкая безработица создали “горячий” рынок труда для соискателей, где найти работу, казалось бы, можно быстро, в основном используя онлайн-ресурсы и личные связи. Однако не стоит забывать про снижение количества вакансий от месяца к месяцу.
А вот для работодателей такая ситуация делает поиск сотрудников сложнее при любых раскладах. Также не стоит забывать о так называемой “скрытой безработице”, например, в виде неполного рабочего дня или о способах избежать статуса “тунеядцев”, которые не всегда ведут к вовлечению белорусов в полноценную работу. Они могут в какой-то мере искажать ситуацию на рынке. Но это тема уже для другой статьи, а Белстат такие цифры не даёт.