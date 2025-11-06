Совмин Беларуси поднял минимальную зарплату на 18%
Правительство Беларуси решило поднять минимальную заработную плату (МЗП) в стране сразу на 18%. Премьер Александр Турчин, как сообщили в пресс-службе Совмина, уже подписал соответствующее постановление.
Самого документа в открытом доступе пока нет, а, согласно заявлению пресс-службы, с 1 января 2026 года месячная минимальная заработная плата в Беларуси составит 858 рублей.
Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера МЗП (месячной и часовой), наниматель обязан произвести доплату.
Увеличение МЗП также позволит повысить:
- оплату труда в рамках временной трудовой занятости молодежи и получения опыта практической работы,
- адаптацию инвалидов к трудовой деятельности, - и иных категорий граждан, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места,
- минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для начинающих свою трудовую деятельность.
А что у соседей?
Для сравнения, уровень минимальных зарплат в соседних странах на 2026 год, пересчитанный в рубли по текущему курсу, выглядит следующим образом:
- Россия: 27 093 российских рублей в месяц (около 997 BYN).
- Литва: €1,153 в месяц (около 3 941 BYN).
- Польша: €1,124.60 в месяц (около 3 843 BYN).
- Латвия: €780 в месяц (около 2 666 BYN).
[inf]Курс для пересчета: 1 € = 3.4179 BYN, 1 RUB = 0.0368 BYN.[/inf]