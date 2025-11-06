Совмин Беларуси поднял минимальную зарплату на 18%

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Опубликовано: 06.11.2025 17:06 , Обновлено: 06.11.2025

Правительство Беларуси решило поднять минимальную заработную плату (МЗП) в стране сразу на 18%. Премьер Александр Турчин, как сообщили в пресс-службе Совмина, уже подписал соответствующее постановление.

Самого документа в открытом доступе пока нет, а, согласно заявлению пресс-службы, с 1 января 2026 года месячная минимальная заработная плата в Беларуси составит 858 рублей.

Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера МЗП (месячной и часовой), наниматель обязан произвести доплату.

Увеличение МЗП также позволит повысить:

оплату труда в рамках временной трудовой занятости молодежи и получения опыта практической работы,

адаптацию инвалидов к трудовой деятельности, - и иных категорий граждан, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места,

минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для начинающих свою трудовую деятельность.

А что у соседей?

Для сравнения, уровень минимальных зарплат в соседних странах на 2026 год, пересчитанный в рубли по текущему курсу, выглядит следующим образом:

Россия: 27 093 российских рублей в месяц (около 997 BYN).

Литва: €1,153 в месяц (около 3 941 BYN).

Польша: €1,124.60 в месяц (около 3 843 BYN).

Латвия: €780 в месяц (около 2 666 BYN).

[inf]Курс для пересчета: 1 € = 3.4179 BYN, 1 RUB = 0.0368 BYN.[/inf]