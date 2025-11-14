Минтруда Беларуси запустило собственную лотерею. На что потратят заработанные деньги?

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Опубликовано: 14.11.2025 09:47 , Обновлено: 14.11.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси учредило собственную лотерею. Новая республиканская тиражная лотерея получила название "Міласэрнасць". Узнали, на что ведомство планирует потратить заработанные от продажи билетов деньги.

Постановление об учреждении лотереи №105 от 24 сентября было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 ноября. Как следует из текста документа, её решили учредить для привлечения дополнительных денежных средств для оказания материальной поддержки государственных детских социальных учреждений.

Заработанные от продажи билетов деньги планируют пустить на покупку:

тренажеров, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для детских социальных пансионатов и Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов;

оборудования для проведения учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами в детских социальных пансионатах и Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Сколько будет стоить один лотерейный билет, не уточняется - цену перед каждым тиражом организатор (им выступает республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи») будет согласовывать с Минтруда. Планируется, что новую лотерею будут проводить не реже двух раз в год в течение как минимум пяти лет.

Призовой фонд каждого тиража будет составлять от 45% до 50% от общей суммы, вырученной за продажу билетов. Призом в лотерее могут быть как денежные суммы, так и имущественные призы, определённые организатором лотереи

Ранее Telegraf.news рассказывал, как два математика превратили лотерею в источник своего дохода. Им удалось “взломать” лотереи, заработав на них миллионы долларов.

Два математика признались, как «взломали» лотереи и заработали миллионы. Можно ли повторить?