Минтруда Беларуси утвердило порядок работы портала госслужбы занятости. Когда будут блокировать пользователей?

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Опубликовано: 09.09.2025 09:55 , Обновлено: 09.09.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси утвердило порядок работы информационного портала государственной службы занятости (ГСЗ). Журналисты Telegraf.news узнали, какие обязанности возложили на работодателей, размещающих там объявления о вакансиях, и в каких случаях разрешили блокировать личные кабинеты пользователей.

Постановление №72 от 4 сентября 2025 года о функционировании информационного портала ГСЗ 9 сентября было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, прописать все нюансы работы портала, включая функционал личных кабинетов для соискателей и нанимателей, решили для того, чтобы “поддерживать актуальность” размещаемых на портале вакансий.

Для этого для нанимателей обязали как минимум 1 раза в 90 дней проводить “актуализацию” размещенных вакансий, в том числе - перспективных вакансий. Если этого не сделать, система автоматически уберёт вакансию из списка доступных на портале ГСЗ. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, о необходимости обновить данные и подтвердить актуальность вакансии система напомнит нанимателям посредством уведомления в личном кабинете.

В самом личном кабинете всем пользователям - как нанимателям, так и зарегистрированным соискателям - необходимо будет проходить процедуру обновления и подтверждения данных не реже 1 раза в год . Если этого не сделать, личный кабинет пользователя-соискателя и пользователя-нанимателя будет автоматически деактивирован, то есть к пользователь потеряет к нему доступ.

Кроме того, владелец портала ГСЗ оставил за собой право самостоятельно блокировать личные кабинеты пользователей (как нанимателей, так и соискателей) в одном случае - при признаках того, что личный кабинет пользователя “был скомпрометирован подозрительной активностью”. О какой именно “подозрительной активности” идёт речь, в документе не уточняется, однако можно предположить, что речь идёт о защите пользователей портала ГСЗ от мошеннических действий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в Минтруда сообщили, что белорусские наниматели теперь обязаны полностью компенсировать некоторые расходы государства на сокращённых сотрудников.

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