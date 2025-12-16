Минтруда Беларуси отчиталось о повышении пособий по беременности и родам в 2-3 раза. Кому повезло?

Опубликовано: 16.12.2025 13:32 , Обновлено: 16.12.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси отчиталось об усилении материальной поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также о существенном повышении пособий по беременности и родам в 2025 году. Некоторым белорускам минимальный размер этого пособия подняли сразу в 2-3 раза.

Подводя итоги 2025 года, в Минтруда отметили, что с этого года на большую материальную поддержку со стороны государства могут рассчитывать молодые мамы:

для застрахованных женщин, не наработавших даже 6 месяцев стажа, минимальный размер пособия в этом году подняли в 3 раза - с 50% бюджета прожиточного минимума (БПМ) до 100% минимальной зарплаты (было 245,55 рубля, стало 752,52 рубля);

- с 50% бюджета прожиточного минимума (БПМ) до 100% минимальной зарплаты (было 245,55 рубля, стало 752,52 рубля); для будущих мам, которые ещё только получают образование и даже начали трудовую деятельность, для проходящих службу, а также для зарегистрированных в качестве безработных минимальное пособие подняли в 2 раза - с 50% до 100% БПМ (было 245,55 рубля, стало 491,09 рубля).

Семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, которым в Беларуси дополнительно выплачивают ежемесячное пособие (из отдельных категорий семей) на детей старше трех лет, в этом году также расширили льготы. Раньше эти выплаты прекращали по достижении совершеннолетия ребёнком-инвалидом. Теперь же пособие продолжают платить на других несовершеннолетних детей, если ребенку-инвалиду после 18 лет установили I группу инвалидности, а один из родителей официально осуществляет за ним уход и получает за это пособие по уходу от органов соцзащиты.

В Минтруда считают, что тем самым государство позволяет такой семье сохранить привычный уровень дохода и после исполнения 18 лет старшему ребенку с инвалидностью.

Дополнительно детское пособие на детей старше трёх лет начали выплачивать в случаях, когда отец, обязанный уплачивать алименты, проходит срочную военную службу или альтернативную службу.

[inf]По данным Минтруда, всего на выплату пособий в 2025 году в бюджете заложены 3,7 млрд. рублей. Большая часть из них - почти 2 млрд. рублей – предназначена на выплату пособий детям в возрасте до 3 лет. В ведомстве подсчитали, что сам размера пособия на детей до 3 лет в этом году вырос на 19,3%, по сравнению с 2024 годом.[/inf]

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, когда размер единовременной выплаты по беременности может превысить 23 тысячи рублей.

В Минтруда назвали случай, когда белорусам выплатят сразу 23 410 рублей за рождение детей