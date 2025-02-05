Лукашенко утвердил инвестпрограмму на 2025 год. На что решили потратить 2,2 млрд рублей?

Опубликовано: 05.02.2025 16:12 , Обновлено: 05.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2025 год, которую несколько раз отправлял на доработку правительству. Соответствующий указ был подписан главой государства 5 февраля.

По информации Администрации белорусского президента, общая сумма, которую в этом году решили пустить на финансирование объектов в рамках инвестпрограммы, составит чуть больше 2,2 млрд рублей .

Из этой суммы более 80% должны быть потрачены на реализацию следующих государственных программ:

“Дороги Беларуси”,

“Здоровье народа и демографическая безопасность”,

“Образование и молодежная политика”,

“Строительство жилья”,

“Аграрный бизнес”,

“Пограничная безопасность”.

Как пояснили в Администрации президента, капитальные вложения государства и средства из фонда национального развития будут распределены как на социальные объекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, так и на возведение новых станций обезжелезивания воды, а также на строительство арендного жилья, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий, которым недавно законодательно предоставили дополнительные льготы.

Кроме того, за счет средств инвестпрограммы в этом году запланировано строительство и реконструкция важных республиканских трасс и путепроводов, а именно:

автомобильных трасс М10 (Гомель - Кобрин), М3 (Минск - Витебск), Р46 (Лепель - Полоцк), Р53 (Слобода - Новосады);

мостов через реку Припять (в Мозыре) и через реку Сож (на трасе Р30 Гомель - Ветка - Чериков).

Среди социально значимых комплексов, которые также получат финансирование из средств инвестпрограммы в этом году, в пресс-службе президента также упомянули:

технопарки в Бресте, Пинске и Барановичах,

индустриальный парк в Гродно,

больницу в Поставах,

областной онкологический диспансер в Гродно,

новые корпуса областной больницы в Бресте,

РНПЦ детской онкологии в Боровлянах,

реабилитационный центр в Аксаковщине,

школа в Островце,

лабораторный и учебный корпуса Белорусского национального технического университета,

физкультурно-оздоровительный центр Белорусского государственного университета,

спортивный комплекс БФСО “Динамо”,

комплекс зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря,

храм Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.

[info_b]В общей сложности в государственную инвестиционную программу на 2025 год включены 82 объекта, из которых 40 должны быть введены в эксплуатацию в этом году. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине января Александр Лукашенко не подписал проект Совета министров по инвестициям на 2025 год. Почему законопроект был повторно отправлен на доработку, 15 января пояснил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

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