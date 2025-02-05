Лукашенко утвердил инвестпрограмму на 2025 год. На что решили потратить 2,2 млрд рублей?
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2025 год, которую несколько раз отправлял на доработку правительству. Соответствующий указ был подписан главой государства 5 февраля.
По информации Администрации белорусского президента, общая сумма, которую в этом году решили пустить на финансирование объектов в рамках инвестпрограммы, составит чуть больше 2,2 млрд рублей .
Из этой суммы более 80% должны быть потрачены на реализацию следующих государственных программ:
- “Дороги Беларуси”,
- “Здоровье народа и демографическая безопасность”,
- “Образование и молодежная политика”,
- “Строительство жилья”,
- “Аграрный бизнес”,
- “Пограничная безопасность”.
Как пояснили в Администрации президента, капитальные вложения государства и средства из фонда национального развития будут распределены как на социальные объекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, так и на возведение новых станций обезжелезивания воды, а также на строительство арендного жилья, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий, которым недавно законодательно предоставили дополнительные льготы.
Кроме того, за счет средств инвестпрограммы в этом году запланировано строительство и реконструкция важных республиканских трасс и путепроводов, а именно:
- автомобильных трасс М10 (Гомель - Кобрин), М3 (Минск - Витебск), Р46 (Лепель - Полоцк), Р53 (Слобода - Новосады);
- мостов через реку Припять (в Мозыре) и через реку Сож (на трасе Р30 Гомель - Ветка - Чериков).
Среди социально значимых комплексов, которые также получат финансирование из средств инвестпрограммы в этом году, в пресс-службе президента также упомянули:
- технопарки в Бресте, Пинске и Барановичах,
- индустриальный парк в Гродно,
- больницу в Поставах,
- областной онкологический диспансер в Гродно,
- новые корпуса областной больницы в Бресте,
- РНПЦ детской онкологии в Боровлянах,
- реабилитационный центр в Аксаковщине,
- школа в Островце,
- лабораторный и учебный корпуса Белорусского национального технического университета,
- физкультурно-оздоровительный центр Белорусского государственного университета,
- спортивный комплекс БФСО “Динамо”,
- комплекс зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря,
- храм Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.
[info_b]В общей сложности в государственную инвестиционную программу на 2025 год включены 82 объекта, из которых 40 должны быть введены в эксплуатацию в этом году. [/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине января Александр Лукашенко не подписал проект Совета министров по инвестициям на 2025 год. Почему законопроект был повторно отправлен на доработку, 15 января пояснил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.
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