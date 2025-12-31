Два белорусских оператора обязались не повышать тарифы на сотовую связь

Опубликовано: 31.12.2025 13:32 , Обновлено: 31.12.2025

Два из трёх операторов мобильной связи Беларуси – А1 и МТС – подписали соглашение с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о неповышении расценок на свои услуги в 2026 году. В сообщении ведомства про Life ничего не сказано.

Напомним, что подобное соглашение подписывалось и в уходящем году. Тем не менее летом А1 и МТС попытались часть своих старых безлимитных тарифов отключить, а абонентов перевести на новые. Однако те оказались дороже, хотя формально речь шла не о подорожании, а о смене тарифных планов.

А1 и МТС тогда почти одновременно объявили о закрытии нескольких популярных безлимитных тарифов. Это вызвало волну возмущения в соцсетях, где пользователи призывали МАРТ «обратить внимание» на «беспредел» операторов.

После встречи с представителями А1 и МТС в ведомстве заявили о «недопустимости повышения тарифов для потребителей».

Позднее, осенью, в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли заявили, что операторы сотовой связи А1 и МТС отказались повышать тарифы на мобильную связь до конца 2025 года.

Тем не менее ранее в Минсвязи Беларуси заявили, что среди причин того, что белорусы почувствовали ухудшение скорости передачи данных в сотовой связи, было и то, что тарифы на мобильную связь давно не повышались.

Впрочем, это не помешало Минсвязи пообещать с 1 января штрафовать мобильных операторов за неудовлетворительное качество оказания услуг. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.