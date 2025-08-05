Минское метро предупредило о перебоях с оплатой проезда

Опубликовано: 05.08.2025 21:07 , Обновлено: 05.08.2025

Минский Метрополитен сообщил поздно вечером 5 августа, что пассажира могут столкнуться с перебоями в оплате проезда с помощью бесконтактных банковских карт.

В метро не уточнили, что стало причиной и когда услуга оплаты возобновится в полном объеме.

“Вниманию пассажиров! Возможны перебои в оплате проезда в метро бесконтактными банковскими картами. Банковскими специалистами ведутся соответствующие технические работы”, - уточнили в метро.

Ранее Telegraf.news писал, что зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун прокомментировал масштабный технический сбой, из-за которого у клиентов ряда белорусских банков возникли проблемы со счетами.

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