Минское метро предложило часть своих помещений в аренду за 0 рублей

Опубликовано: 08.08.2025 10:39 , Обновлено: 08.08.2025

Минский метрополитен предложил предпринимателям взять в аренду помещения за 0 рублей. Речь идёт о четырёх объектах в подземном пешеходном переходе у вестибюля станции «Площадь Франтишка Богушевича».

Согласно списку, опубликованному комитетом госимущества Мингорисполкома, площадь помещений составляет от 10 до 18,6 кв. м . Они могут использоваться под размещение торговых объектов или для административных целей. Метрополитен указал, что техническое состояние помещений «удовлетворительное», в них есть освещение, электрообогрев, вентиляция и пожарная сигнализация.

Эти объекты, по данным агентства «Минск-Новости», являются частью городской программы по предоставлению недвижимости в безвозмездное пользование под обязательства по созданию рабочих мест. Главное условие для арендатора — создать и сохранить рабочие места на весь срок действия договора .

Хотя сама аренда бесплатна, на предпринимателя ложатся сопутствующие расходы. Так, необходимо заключить договоры на электроснабжение и обслуживание пожарной сигнализации, а все ремонтные работы проводить за свой счёт без компенсации.

Если же предприниматель не создаст обещанные рабочие места, договор будет расторгнут. В этом случае ему придется выплатить сумму, равную арендной плате за весь период пользования, а также проценты.

Всего в Минске по этой программе предлагается 41 объект недвижимости . Как сообщил «Минск-Новостям» начальник отдела комитета госимущества Дмитрий Орлов, самый крупный из них — помещение площадью 316,3 кв. м в подвале дома на улице Ванеева.

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