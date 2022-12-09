Минские магазины объявили скидки до 60%. Где и что можно купить с выгодой?
Столичные магазины пообещали покупателям скидки от 5 до 60%. Посмотрели, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой.
ЦУМ
г. Минск, пр. Независимости 54
С 1 по 18 декабря в универмаге действует скидка до 55% на косметику, ювелирные изделия, одежду и не только:
Также 10 и 11 декабря универмаг предложил скидку в 10 или 20% на непродовольственные товары от 7 рублей за 1 шт. или за 1 м. Туда входят:
- Бытовая техника, радиоэлектроника;
- Посуда;
- Бытовая химия, парфюмерия;
- Ювелирные изделия;
- Часы;
- Спорттовары;
- Велосипеды;
- Детский купальный ассортимент;
- Мужская одежда;
- Мужская обувь;
- Мужское белье;
- Галантерея;
- Детский мир;
- Канцтовары;
- Парфюмерия;
- Бижутерия;
- Женская одежда;
- Женская обувь;
- Женское белье;
- Чулочно-носочные изделия;
- Conte;
- Ткани;
- Постельные принадлежности;
- Тюлегардинные изделия;
- Инструменты;
- Ковры;
- Электроустановочные изделия;
- Обои;
- Товары сезонного назначения;
- Шитье и рукоделие.
Кроме того, 10-11 декабря в ЦУМе можно купить искусственную елку от 1 метра со скидкой до 30%.
[info_b]О других акциях можно узнать по ссылке.[/info_b]
ГУМ
г. Минск, пр. Независимости, 21
В ГУМе 1 0 и 17 декабря (суббота) есть скидки до 30% на одежду, трикотаж, белье, головные уборы и швейные аксессуары для взрослых.
До 25% — на текстиль для дома и портьеры.
До 20% — на тюле-гардинные изделия, ткани, товары для шитья, посуду, хозяйственные товары, канцелярские и бумажно-беловыетовары.
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[info_b]Больше акций можно посмотреть по ссылке.[/info_b]
Универмаг «Беларусь»
г. Минск, ул. Жилуновича 4
11, 13 и 14 декабря до-25% на непродовольственные товары, с розничной ценой свыше 5 рублей за единицу. -5% на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля за единицу.
[info_b]Весь список товаров ищите здесь.[/info_b]
А 10 декабря — на непродовольственные товары с розничной ценой от 5 рублей;
ТД «На Немиге»
г. Минск, ул. Немига, 8
Торговый дом предложил 10 декабря скидку до 60 % на некоторые товарные позиции среди детских игрушек.
Также там можно купить ювелирные изделия со скидкой в 45%. в следующие даты:
А 12 декабря должны сделать скидку в 25% на все непродовольственный товары независимо от цены.
Больше предложений смотрите тут.
«Кирмаш»
г. Минск — пр. Дзержинского, 100; ул. В. Хоружей, 21; пр. Независимости, 19
В «Кирмаше» каждый день предлагают скидку от 7 до 30% на непродовольственные товары и до 50% на ювелирные изделия.