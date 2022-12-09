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Минские магазины объявили скидки до 60%. Где и что можно купить с выгодой?

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Столичные магазины пообещали покупателям скидки от 5 до 60%. Посмотрели, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой.

ЦУМ

г. Минск, пр. Независимости 54

С 1 по 18 декабря в универмаге действует скидка до 55% на косметику, ювелирные изделия, одежду и не только:

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Также  10 и 11 декабря универмаг предложил скидку  в 10 или 20% на непродовольственные товары от 7 рублей за 1 шт. или за 1 м. Туда входят:

  • Бытовая техника, радиоэлектроника;
  • Посуда;
  • Бытовая химия, парфюмерия;
  • Ювелирные изделия;
  • Часы;
  • Спорттовары;
  • Велосипеды;
  • Детский купальный ассортимент;
  • Мужская одежда;
  • Мужская обувь;
  • Мужское белье;
  • Галантерея;
  • Детский мир;
  • Канцтовары;
  • Парфюмерия;
  • Бижутерия;
  • Женская одежда;
  • Женская обувь;
  • Женское белье;
  • Чулочно-носочные изделия;
  • Conte;
  • Ткани;
  • Постельные принадлежности;
  • Тюлегардинные изделия;
  • Инструменты;
  • Ковры;
  • Электроустановочные изделия;
  • Обои;
  • Товары сезонного назначения;
  • Шитье и рукоделие.

Кроме того, 10-11 декабря в ЦУМе можно купить искусственную елку от 1 метра со скидкой до 30%.

[info_b]О других акциях можно узнать по ссылке.[/info_b]

ГУМ

г. Минск, пр. Независимости, 21

В ГУМе 1 0 и 17 декабря (суббота) есть скидки до 30% на одежду, трикотаж, белье, головные уборы и швейные аксессуары для взрослых.

До 25% — на текстиль для дома и портьеры.

До 20% — на тюле-гардинные изделия, ткани, товары для шитья, посуду, хозяйственные товары, канцелярские и бумажно-беловыетовары.

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[info_b]Больше акций можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Универмаг «Беларусь»

г. Минск, ул. Жилуновича 4

11, 13 и 14 декабря до-25% на непродовольственные товары, с розничной ценой свыше 5 рублей за единицу. -5% на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля за единицу.

[info_b]Весь список товаров ищите здесь.[/info_b]

А 10 декабря — на непродовольственные товары с розничной ценой от 5 рублей;

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ТД «На Немиге»

г. Минск, ул. Немига, 8

Торговый дом предложил 10 декабря скидку до 60 % на некоторые товарные позиции среди детских игрушек.

Также там можно купить ювелирные изделия со скидкой в 45%. в следующие даты:

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А 12 декабря должны сделать скидку в 25% на все непродовольственный товары независимо от цены.

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Больше предложений смотрите тут.

«Кирмаш»

г. Минск — пр. Дзержинского, 100; ул. В. Хоружей, 21; пр. Независимости, 19

В «Кирмаше» каждый день предлагают скидку от 7 до 30% на непродовольственные товары и до 50% на ювелирные изделия.

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