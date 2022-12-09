Минские магазины объявили скидки до 60%. Где и что можно купить с выгодой?

Опубликовано: 09.12.2022 14:06 , Обновлено: 05.07.2024

Столичные магазины пообещали покупателям скидки от 5 до 60%. Посмотрели, какие товары, где и когда можно приобрести с наибольшей выгодой.

ЦУМ

г. Минск, пр. Независимости 54

С 1 по 18 декабря в универмаге действует скидка до 55% на косметику, ювелирные изделия, одежду и не только:

Также 10 и 11 декабря универмаг предложил скидку в 10 или 20% на непродовольственные товары от 7 рублей за 1 шт. или за 1 м. Туда входят:

Бытовая техника, радиоэлектроника;

Посуда;

Бытовая химия, парфюмерия;

Ювелирные изделия;

Часы;

Спорттовары;

Велосипеды;

Детский купальный ассортимент;

Мужская одежда;

Мужская обувь;

Мужское белье;

Галантерея;

Детский мир;

Канцтовары;

Парфюмерия;

Бижутерия;

Женская одежда;

Женская обувь;

Женское белье;

Чулочно-носочные изделия;

Conte;

Ткани;

Постельные принадлежности;

Тюлегардинные изделия;

Инструменты;

Ковры;

Электроустановочные изделия;

Обои;

Товары сезонного назначения;

Шитье и рукоделие.

Кроме того, 10-11 декабря в ЦУМе можно купить искусственную елку от 1 метра со скидкой до 30%.

[info_b]О других акциях можно узнать по ссылке.[/info_b]

ГУМ

г. Минск, пр. Независимости, 21

В ГУМе 1 0 и 17 декабря (суббота) есть скидки до 30% на одежду, трикотаж, белье, головные уборы и швейные аксессуары для взрослых.

До 25% — на текстиль для дома и портьеры.

До 20% — на тюле-гардинные изделия, ткани, товары для шитья, посуду, хозяйственные товары, канцелярские и бумажно-беловыетовары.

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[info_b]Больше акций можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Универмаг «Беларусь»

г. Минск, ул. Жилуновича 4

11, 13 и 14 декабря до-25% на непродовольственные товары, с розничной ценой свыше 5 рублей за единицу. -5% на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля за единицу.

[info_b]Весь список товаров ищите здесь.[/info_b]

А 10 декабря — на непродовольственные товары с розничной ценой от 5 рублей;

ТД «На Немиге»

г. Минск, ул. Немига, 8

Торговый дом предложил 10 декабря скидку до 60 % на некоторые товарные позиции среди детских игрушек.

Также там можно купить ювелирные изделия со скидкой в 45%. в следующие даты:

А 12 декабря должны сделать скидку в 25% на все непродовольственный товары независимо от цены.

Больше предложений смотрите тут.

«Кирмаш»

г. Минск — пр. Дзержинского, 100; ул. В. Хоружей, 21; пр. Независимости, 19

В «Кирмаше» каждый день предлагают скидку от 7 до 30% на непродовольственные товары и до 50% на ювелирные изделия.

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