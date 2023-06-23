Минские депутаты решили давать денежные премии школьникам-снайперам. Кому ещё и сколько?

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Опубликовано: 23.06.2023 09:16 , Обновлено: 23.06.2023

Минский городской совет депутатов принял решение №507 от 2 июня, которое было опубликовано только на днях, о том, чтобы расширить круг получателей денежных премий среди столичных школьников.

Теперь каждый год власти Минска пообещали выделять 200 премий (вместо 100, как раньше) для поощрения учеников школ столицы. Одна премия составляет 10 базовых (на момент написания новости 370 рублей). И полагаться она будет победителям городских этапов республиканских олимпиад, а также занявшим первые места в конкурсах исследовательских работ и образовательных состязаниях, волонтёрских программах “Спасибо”.

Также теперь по 370 рублей будут выдавать и победителям некоторых спортивных состязаний, в том числе и “Снежного снайпера”.

Впрочем, чтобы получить деньги школьникам придется пройти проверки районных управлений образования. На каждого чиновники будут собирать досье.

Ранее Телеграф сообщил, что второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров заявил 21 июня, что зарплата студентов, которые пойдут в студотряды летом 2023 года, буде зависеть от их графика, вида работы и “возрастных особенностей”.

В БРСМ рассказали, сколько заплатят студентам за работу в студотрядах. Куда отправят?