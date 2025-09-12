Минсельхозпрод попросил белорусов до 24 сентября оценить «адекватность цен» на ряд продуктов

Опубликовано: 12.09.2025 09:29 , Обновлено: 12.09.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявило о проведении общенационального опроса о продовольственной безопасности. Его проводит Белорусский институт стратегических исследований с 11 по 24 сентября. Как сообщил Telegram-канал ведомства, исследование приурочено к «Дожинкам».

Участникам исследования, а им может стать любой желающий, предложили ответить на 20 вопросов. В частности, респондентов попросили указать, какую долю семейного бюджета они тратят на продукты, и оценить по пятибалльной шкале “адекватность цен”, “широту ассортимента” и качество некоторых категорий товаров:

хлебобулочных изделий,

круп,

мяса,

молочной продукции,

овощей и фруктов.

Часть вопросов посвящена агропромышленному комплексу страны. БИСИ предложил белорусам ответить, доверяют ли они отечественным производителям, а также связывают ли своё будущее и будущее детей с работой в сельском хозяйстве.

Один из пунктов анкеты выясняет, что, по мнению граждан, может повысить привлекательность труда в АПК. Среди вариантов ответов — повышение заработной платы и предоставление льготных условий приобретения жилья.

Также в опросе есть вопросы об оценке уровня продовольственной безопасности в Беларуси и о том, считают ли респонденты отечественный АПК одним из наиболее значимых достижений суверенной Беларуси.

Пройти опрос можно на онлайн-платформе «Меркаванне.бел» до 24 сентября включительно.

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