Минсельхозпрод попросил белорусов до 24 сентября оценить «адекватность цен» на ряд продуктов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявило о проведении общенационального опроса о продовольственной безопасности. Его проводит Белорусский институт стратегических исследований с 11 по 24 сентября. Как сообщил Telegram-канал ведомства, исследование приурочено к «Дожинкам».
Участникам исследования, а им может стать любой желающий, предложили ответить на 20 вопросов. В частности, респондентов попросили указать, какую долю семейного бюджета они тратят на продукты, и оценить по пятибалльной шкале “адекватность цен”, “широту ассортимента” и качество некоторых категорий товаров:
- хлебобулочных изделий,
- круп,
- мяса,
- молочной продукции,
- овощей и фруктов.
Часть вопросов посвящена агропромышленному комплексу страны. БИСИ предложил белорусам ответить, доверяют ли они отечественным производителям, а также связывают ли своё будущее и будущее детей с работой в сельском хозяйстве.
Один из пунктов анкеты выясняет, что, по мнению граждан, может повысить привлекательность труда в АПК. Среди вариантов ответов — повышение заработной платы и предоставление льготных условий приобретения жилья.
Также в опросе есть вопросы об оценке уровня продовольственной безопасности в Беларуси и о том, считают ли респонденты отечественный АПК одним из наиболее значимых достижений суверенной Беларуси.
Пройти опрос можно на онлайн-платформе «Меркаванне.бел» до 24 сентября включительно.
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