Минсельхозпрод ответил россиянам на заявления о найденных в белорусской молочке антибиотиках и опасных бактериях

Опубликовано: 22.05.2023 08:55 , Обновлено: 22.05.2023

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отреагировало на претензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) к качеству молочных продуктов белорусского производства Там пообещали до 25 мая провести с российской стороной консультации.

Заявление Минсельхозпрода было сделано на следующий день после того, как Россельхознадзор публично объявил об обнаружении листерии (бактерии, которая вызывает листериоз) в сыре “Рикотта” производства ОАО “Туровский молочный комбинат” и антибиотика тулатромицина в твороге производства ГП “Молочный гостинец”. В ведомстве заявили, что белорусские производители и ветеринарные службы не отреагировал на претензии.

“Возникшие вопросы по качеству нашей экспортируемой молочной продукции планируют урегулировать до 25 мая”, - заявили 20 мая в Минсельхозпроде.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь подчеркнул, что прекращать поставки белорусской молочной продукции в Россию из-за озвученных претензий к качеству не будут.

В белорусском ведомстве отметили, что Беларусь “продолжает наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции на рынок России”, и рассказали о том, что только в этом месяце ещё три белорусских предприятия возобновили поставки своей продукции в эту страну.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что качество белорусских товаров постоянно контролируется Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, причём взаимодействие белорусского и российского ведомств ведётся в онлайн режиме, а для каждой партии товаров выпускается отдельный ветеринарный сертификат.