Минсельхозпрод объявил о начале "аграрной операции национального значения"

Опубликовано: 21.03.2026 09:57 , Обновлено: 21.03.2026

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) сообщило, что в стране началась "аграрная операция национального значения". Так в ведомстве назвали массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Минсельхозпрод поделился цифрами: предстоит засеять 572,6 тыс. га.

“По оперативным данным на сегодняшний день засеяно более 6% от плановой площади, что составляет более 37 тыс. га. В сев включились все регионы страны”, - отчитались в Минсельхозпроде.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов. При этом Горлов объявил 2026 год “кукурузным”.

Минсельхоз Беларуси назвал 2026 год «кукурузным» и пообещал рекордные заработки