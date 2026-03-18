Минсельхоз Беларуси назвал 2026 год "кукурузным" и пообещал рекордные заработки

Опубликовано: 18.03.2026 13:56 , Обновлено: 18.03.2026

Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов.

При этом в планах министра собрать 11,5 млн тонн зерна. Что станет очередным рекордом, если прогноз сбудется.

“В прошлом году мы достигли рекордного результата и продали нашу продукцию на общую сумму свыше $10 млрд. Хотя 2024 год тоже был рекордным: мы тогда продали на сумму $9 млрд. Мы на этом не останавливаемся и видим, что наша продукция востребована на внешнем рынке”, - сказал журналистам чиновник.

По его словам, в январе экспорт продуктов из Беларуси уже показал рост на 21% по сравнению с январем 2025 года.

При этом Горлов объявил 2026 год “кукурузным”, передает госагентство БелТА.