Минсельхоз Беларуси назвал 2026 год "кукурузным" и пообещал рекордные заработки
Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко объявил, что в этом году планирует экспортировать продовольствия из Беларуси на сумму более 10 млрд долларов.
При этом в планах министра собрать 11,5 млн тонн зерна. Что станет очередным рекордом, если прогноз сбудется.
“В прошлом году мы достигли рекордного результата и продали нашу продукцию на общую сумму свыше $10 млрд. Хотя 2024 год тоже был рекордным: мы тогда продали на сумму $9 млрд. Мы на этом не останавливаемся и видим, что наша продукция востребована на внешнем рынке”, - сказал журналистам чиновник.
По его словам, в январе экспорт продуктов из Беларуси уже показал рост на 21% по сравнению с январем 2025 года.
При этом Горлов объявил 2026 год “кукурузным”, передает госагентство БелТА.
“Скорее всего, год будет кукурузным. Хотя заранее говорить, может, не совсем правильно и объективно. Но тем не менее какие-то планы надо строить. Прошлый год показал, что лето и осень были влажными, осадков зимой было много в виде снега. Поэтому предполагаем, что этот год будет, скорее всего, не таким влажным. Что существенно повлияет на повышение урожайности кукурузы”, - поделился прогнозами Юрий Горлов.