Минобороны Беларуси показало колонны из десятков военных грузовиков из частей ВВС и ПВО. Куда отправили?

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Опубликовано: 28.07.2025 12:25 , Обновлено: 28.07.2025

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси 28 июля показала колонны из десятков военных грузовиков с сводными взводами, сформированными из воинских частей военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны (ПВО), Северо-Западного и Западного оперативных командований. Эту военную технику и с личным составом решили направить на помощь белорусским аграриям с уборкой урожая.

В Минобороны сообщили, что в уборочной кампании 2025 года будут задействованы десятки единиц военной техники.

В настоящее время личный состав Вооруженных сил направляется на помощь сельскохозяйственным предприятиям Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, а именно в:

Городокский,

Сенненский,

Мстиславский,

Рогачевский,

Кормянский,

Лельчицкий районы.

















Ранее Telegraf.news рассказал, что к сельскохозяйственным работам также начали привлекать и личный состав внутренних войск МВД. В частности, сейчас некоторые из них помогают с уборочной кампанией на полях Могилевщины в ОАО “Александрийское”.

Бойцов внутренних войск начали привлекать к сельхозработам на Могилёвщине