Минобороны Беларуси показало колонны из десятков военных грузовиков из частей ВВС и ПВО. Куда отправили?
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси 28 июля показала колонны из десятков военных грузовиков с сводными взводами, сформированными из воинских частей военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны (ПВО), Северо-Западного и Западного оперативных командований. Эту военную технику и с личным составом решили направить на помощь белорусским аграриям с уборкой урожая.
В Минобороны сообщили, что в уборочной кампании 2025 года будут задействованы десятки единиц военной техники.
В настоящее время личный состав Вооруженных сил направляется на помощь сельскохозяйственным предприятиям Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, а именно в:
- Городокский,
- Сенненский,
- Мстиславский,
- Рогачевский,
- Кормянский,
- Лельчицкий районы.
Ранее Telegraf.news рассказал, что к сельскохозяйственным работам также начали привлекать и личный состав внутренних войск МВД. В частности, сейчас некоторые из них помогают с уборочной кампанией на полях Могилевщины в ОАО “Александрийское”.
Бойцов внутренних войск начали привлекать к сельхозработам на Могилёвщине