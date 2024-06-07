Минюст Беларуси разрешил частным компаниям не вести личные дела сотрудников
Министерство юстиции со 2 июня разрешило частным компаниям больше не заводить личные дела сотрудников. Это следует из новой инструкции о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников, утверждённой ведомством в конце мая.
Само постановление Минюста на Национальном правовом интернет-портале было опубликовано 1 июня. Как обратил внимание портал Office Life, в обновлённой инструкции указано, что личные дела должны в обязательном порядке заводиться на руководителей и специалистов государственных организаций. Положение о частных организациях и компаниях в инструкции отсутствует.
“В иных случаях личные дела ведутся по решению руководителя государственной организации, иной организации”, - уточнили авторы документа.
Подобные личные дела на специалистов госорганизаций должны составляться после заключения трудового договора или контракта и фактического приёма на работу. Помимо общих сведений о работнике, личного заявления и копий личных документов и документов об образовании в личное дело сотрудников госорганов в некоторых случаях также включают следующие документы:
- декларация о доходах и имуществе;
- заключения о результатах проверки полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных в декларации;
- справка-объективка;
- сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях;
- заключения по результатам проверки сведений о кандидатах на должности служащего и прочие документы.
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