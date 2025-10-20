Министр финансов предупредил белорусов о повышении цен из-за НДС в РФ - «Возможно, не сразу»

Опубликовано: 20.10.2025 09:44 , Обновлено: 20.10.2025

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов предупредил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС), предложенное недавно российским Минфином, может повлиять и на цены в Беларуси.

Селиверстов пояснил, что в случае повышения НДС в России, для белорусов могут подорожать не только товары российского производства, но и та продукция, что производится в самой Беларуси из импортируемого из соседней страны сырья. Давать прогноз, какого именно подорожания стоит ожидать, глава белорусского Минфина не стал, назвав повышенный НДС в России “инфляционным навесом” для белорусов и заявив, что “риски, конечно, есть”.

“Конечно, каким-то образом продукция у них подорожает. Это как-то отразится и на нас. Возможно, не сразу, потому что, естественно, все товары не будут произведены только после 1 января, это же очевидно”, — заявил Селиверстов в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

При этом министр выразил уверенность в том, что эффект от повышения НДС в России для Беларуси “не будет достаточно большим”. Это связано с тем, что энергоресурсы и некоторые другие вещи, которые белорусские производители напрямую закупают в России, для них не облагаются НДС.

Само же предложение российских властей повысить НДС Селиверстов объяснил снижением цен и ухудшением условий экспорта энергоресурсов, которые долгое время оставались главной статьей доходов российского бюджета. Именно поэтому, по словам министра, российские власти выбрали «самый реальный способ» восполнить в бюджете недополученные доходы от энергетического сектора.

Белорусские власти, по словам Селиверстова, по такому пути идти не планируют.

«И такого сильного негативного влияния чрезвычайного я не вижу», — резюмировал глава белорусского Минфина.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце сентября российское Министерство финансов внесло официальное предложение правительству поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта - с 20% до 22%, чтобы обеспечить финансирование сферы обороны и безопасности.

Минфин России предложил поднять налоги, чтобы финансировать армию