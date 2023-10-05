Министр экономики Беларуси рассказал, куда потратит 30 млрд рублей

Опубликовано: 05.10.2023 15:10 , Обновлено: 05.10.2023

Министр экономики Александр Червяков прокомментировал основные положения прогноза социально-экономического развития Беларуси в 2024 году. Он заявил, что страна сохранит "мобилизационный подход" и "проактивную инвестиционную политику" и рассказал, на что государство планирует пустить порядка 30 млрд рублей.

Александр Червяков пояснил, что для того, чтобы выполнить поставленную задачу по ВВП - 103,8% - планируется сохранить “мобилизационный подход” с точки зрения организации управления отраслями экономики.

Глава Минэкономики пообещал в будущем году прирост экономики в целом на 30%, в сельском хозяйстве - на 5,6%, в экспорте товаров и услуг - на 7,6%.

Говоря об инвестиционной политике, Червяков заявил, что в планах на 2024 год выйти на уровень 47 млрд рублей инвестиций в белорусскую экономику, при этом важным аспектом станет реализация коммерческих проектов и модернизация предприятий. Именно на эти цели государство планирует направить около 30 млрд рублей.

В качестве одного из приоритетных направлений экономической политики Червяков также назвал “повышение уровня благосостояния граждан”. Так, ведомство рассчитывает на то, что в реальном выражении доходы белорусов вырастут на 3,5%.

“Для обеспечения реальных доходов населения планируется ограничить инфляцию на уровне не более 6%. Для достижения данной цели все алгоритмы выстроены”, - завил министр.

Напомним, 2 октября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №307, утвердив прогнозные параметры развития страны на 2024 год. По данным пресс-службы президента, прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8% за счет «масштабных инвестиционно-производственных программ», реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.

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