Мингорсовет решил оплатить белорусам проездные на общественный транспорт. Но не всем

Опубликовано: 08.08.2024 07:36 , Обновлено: 08.08.2024

Минский городской Совет депутатов внёс изменения в список мер социальной поддержки некоторых категорий граждан. Согласно документу, с сегодняшнего дня белорусские власти начнут оплачивать единые проездные на общественный транспорт в столице. Правда, речь идёт о белорусах, чьи родные погибли во время ЧП на станциях метро "Немига" и "Октябрьская". Напомним, трагедии произошли в 1999 и 2011 годах.

Так, с 8 августа 2024 года Мингорсовет решил оплачивать стоимость проездных документов на месяц, вне зависимости от вида общественного транспорта, для следующих категорий населения:

члены семей погибших при трагедии на станции метро «Немига» из числа неработающих пожилых родителей и не вступивших в новый брак супругов; члены семей погибших в результате терроризма на станции метро «Октябрьская» из числа неработающих пожилых родителей и не вступивших в новый брак супругов.

Отметим, что ранее в этом списке были и остаются ещё две меры поддержки, касающиеся семей погибших в этих трагедиях. Во-первых, им предусмотрена ежегодная выплата на цветы для мест захоронений в размере 2 БВ (80 рублей). В частности, это касается:

членов семей погибших при трагедии на станции метро «Немига» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси;

членов семей погибших в результате терроризма на станции метро «Октябрьская» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси.

Вторая выплата предусматривает возмещение затрат на ремонт надмогильных сооружений в размере, не превышающем 5 БПМ (кроме лиц, получивших компенсацию в двух предшествующих годах):

членам семей погибших при трагедии на станции метро «Немига» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси;

членам семей погибших в результате акта терроризма на станции метро «Октябрьская» из числа ветеранов, инвалидов, пожилых людей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. Следовательно, уже с 1 августа 2024 года вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки и доплаты, размер которых привязан к этому показателю.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?