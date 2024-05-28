Мингорисполком проиндексировал чеки "Жильё". На сколько?

Опубликовано: 28.05.2024 11:30 , Обновлено: 28.05.2024

В Мингорисполкоме проиндексировали именные приватизационные чеки «Жильё». По сравнению с февралём 2024 года их стоимость стала на порядок выше. Соответствующее решение №366 от 23 апреля опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

Решением Минского горисполкома индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков «Жильё» установили в размере 36,603 руб. Последний раз это делали в феврале 2024 года — тогда показатель составлял 31,853 белорусских рубля. Таким образом, его стоимость в этот раз увеличилась на 13%.

Индекс роста стоимости чеков в каждом регионе может устанавливаться свой. Он рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

Чеки “Жильё” могут использовать белорусы и члены их семей, которые стоят в очереди. Ими также можно оплатить первый взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.

Помимо этого, чеки позволяют купить недвижимость или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которую взяли и использовали для строительства или покупки жилья.

Ранее Telegraf.news писал, что Мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий.

В Мингорисполкоме предложили снимать с очереди некоторые многодетные семьи. За что?