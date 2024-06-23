Мингорисполком изменил кадастровую стоимость земли в столице. Какая теперь цена за квадратный метр?

Опубликовано: 23.06.2024 17:06 , Обновлено: 23.06.2024

Мингорисполком своим решением № 2225 от 6 июня, согласно результатам проведенной оценки, изменил кадастровую стоимость земли в столице. Так, где-то она выросла на 5%, а в некоторых районах снизилась.

Речь идет о кадастровой оценке земель “Жилая многоквартирная зона”. В нее, к слову, входят не только жилые дома, но и вся инфраструктура рядом (детсады, школы, поликлиники, больницы, предприятия торговли и не только).

В валюте максимальная кадастровая стоимость одного квадратного метра земель в Минске составила $417,55 (1265,8 рубля), минимальная - $10,18 (30,86 рубля). В разных районах стоимость земли выросла по-разному: где-то - на 1,5 - 1,7%, а где-то - на 5,5% и даже 11,5%.

[info_b]Детально со стоимостью одного квадратного метра земель в столице можно ознакомиться в решении Мингорисполкома, размещенном на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

К кадастровой стоимости привязан земельный налог, соответственно, он тоже возрастет в случае ее увеличения. Ставки этого налога зависят от вида функционального использования земельного участка.

[info_b]Кадастровая стоимость - это цена жилья, объекта недвижимости, которую государство определило при оценке по формальным признакам: район, тип дома, площадь и не только. При этом вид из окна, планировку квартиры, ремонт кадастровая стоимость не учитывает. То есть это стоимость, близкая к рыночной, но без индивидуальной оценки объекта.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси пообещали ввести нововведения, которые упростят постройку частных домов в стране. Так, планируется изменить процедуру сдачи объекта: сперва разрешат строить, а уже потом — проходить специальную комиссию.

Глава Минстройархитектуры пообещал белорусам сильно упростить строительство частных домов. Что известно?