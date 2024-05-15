Минфин США пригрозил отключить Raiffeisen от долларовой системы. Чего ждать белорусским клиентам «Приорбанка»?

Опубликовано: 15.05.2024 12:14 , Обновлено: 15.05.2024

Министерство финансов США направило официальное письменное предупреждение австрийской компании Raiffeisen Bank International (RBI) о том, что ей могут закрыть доступ к финансовой системе США "из-за деловых отношений с Россией". Об этом, ссылаясь на анонимный источник в компании, сообщило агентство Reuters.

По данным Reuters, ещё 6 мая заместитель министра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу расширения её деятельности в России, в частности, некой крупной сделки (на сумму 1,5 млрд долларов) с российским миллиардером Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. По словам Адеймо, такое поведение австрийской групп “ставит под угрозу национальную безопасность США”.

Несмотря на то, что Raiffeisen заявили, что сделку с Дерипаской отменили, по словам источника, опасения американского Минфина относительно бизнеса RBI в России остались. Как отметили в Reuters, майское предупреждение стало “самым серьёзным” на данный момент для крупнейшего западного банка, действующего в России, которое свидетельствует о “глубоком разочаровании Вашингтона” и “обострении напряженности” между сторонами.

В случае, если Минфин претворит в жизнь свои угрозы, отключение от долларовой системы США станет для RBI сильнейшим ударом, однако, большинство финансовых аналитиков сходят во мнении, что до этого крайнего шага дело не дойдёт.

[info_b]По данным Reuters, в России на компанию RBI работает порядка 10 тыс. сотрудников. У банка около 2600 корпоративных клиентов и 4 млн владельцев банковских счетов.[/info_b]

Напомним, Raiffeisen Bank International является владельцем основной доли (87,74%) в белорусском “Приорбанке”. В феврале этого года Telegraf.news сообщил, что компания ведёт переговоры о продаже этой доли. Назывался даже предполагаемый покупатель – компания Soven 1 Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако за три месяца компании так и не удалось оформить сделку.

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