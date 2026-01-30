Минфин резко поднял цены на скупку драгметаллов у белорусов

Опубликовано: 30.01.2026 08:18 , Обновлено: 30.01.2026

Министерство финансов изменило цены на драгметаллы в изделиях и ломе, которые скупают у белорусов. Существеннее всего подорожала платина и серебро. Золото хоть и прибавило в цене, но в процентном соотношении - не так существенно, как другие дргаметаллы.

В последний раз цены на драгметаллы Минфин корректировал не так давно - в начале ноября 2025 года. Тогда их тоже довольно существенно подняли, но нынешнее повышение его переплюнуло.

Новые цены закреплены в постановлении Минфина №4 от 22 января 2026 года, которое сегодня выложили на Национальном правовом интернет-портале. Вот как они изменились.

Золото подорожало в среднем на 7,5% :

375-й пробы — 147,5 рубля (+10,93 рубля);

500-й пробы — 196,66 рубля (+14,57рубля);

585-й пробы — 230,09 рубля (+17,04 рубля);

750-й пробы — 294,99 рубля (+21,85 рубля);

900-й пробы — 353,99 рубля (+26,23 рубля);

916-й пробы — 360,28 рубля (+26,72 рубля);

950-й пробы — 373,65 рубля (+27,68 рубля);

958-й пробы — 376,8 рубля (+27,92 рубля).

Платина (950-й пробы) подскочила в цене сразу на 27,6% (+52,83 рубля) - до 191,33 рубля.

Заметнее всего подорожало серебро - в среднем на 37% :

750-й пробы — 5,43 рубля (+2,02 рубля);

800-й пробы — 5,79 рубля (+2,16 рубля);

875-й пробы — 6,34 рубля (+2,37 рубля);

916-й пробы — 6,63 рубля (+2,47 рубля);

925-й пробы — 6,7 рубля (+2,5 рубля);

960-й пробы — 6,95 рубля (+2,59 рубля).

Отметим, что изменения цены на драгметаллы не касаются цен на скупку у физлиц драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

Кстати, Национальный банк Беларуси 6 января отчитался о новой рекордной планке, взятой золотовалютными резервами (ЗВР) страны. За год они выросли на 5,5 млрд долларов - с 8,9 млрд до 14,4 млрд долларов. Посмотрели, за счёт чего Беларуси удалось нарастить золотовалютную кубышку.

Плюс 5,5 млрд за год. ЗВР Беларуси впервые превысили 14 млрд долларов