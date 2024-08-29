Минфин предложил отменить льготы по подоходному налогу для одной категории белорусов

Опубликовано: 29.08.2024 14:15 , Обновлено: 29.08.2024

Постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси на днях на расширенном заседании представила свои планы по изменению налогового законодательства на 2025 год. В числе значимых изменений заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, презентовавший законопроект, назвал отмену действующей льготы по подоходному налогу для одной категории белорусов.

Речь идёт о льготах по подоходному налогу по доходам, полученным белорусами от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций. Как пояснил замминистра, “заметного эффекта для инвестиций” от этого не отмечается: вместо того, чтобы повторно инвестировать прибыль, её “распределяют в пользу физлиц в повышенных размерах”. В связи с этим льготу для физлиц решили отменить. Впрочем, это не коснётся госорганизаций - там часть прибыли распределяют в обязательном порядке и сейчас.

В целом, по словам Кийко, льготы и вычеты по подоходному налогу предлагается “осовременить”, что должно “отразится на темпах роста реальных доходов” белорусов, передал портал sb.by.

Замглавы Минфина также пообещал скорректировать налоговые ставки, установленные в рублях, исходя из уровня инфляции.

В частности, отдельные льготы для многодетных семей ведомство предложило расширить - снять действующее ограничение, по которому семья может рассчитывать на имущественный налоговый вычет только по одной квартире. Как пояснили в Минфине, это предложение - результат “анализа обращений граждан”. По той же причине ведомство предложило распространить льготу по единому налогу для индивидуальных предпринимателей, воспитывающих детей-инвалидов старше 18 лет с I или II группой инвалидности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило проект закона “Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения”. Он в частности, предлагает белорусам, которые платят налог на профессиональный доход (НПД), при желании доплачивать взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). В конце календарного года там для каждого плательщика этого налога рассчитают сумму взносов на пенсионное страхование, что позволит сформировать полный страховой стаж.

Минтруда предупредило белорусов об изменении уплаты взносов в ФСЗН. Кому предложило доплачивать в конце года?