Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото, серебро и платину. За сколько можно сдать кольцо?

Опубликовано: 06.06.2024 11:04 , Обновлено: 06.06.2024

Министерство финансов Беларуси своим постановлением № 31 повысило стоимость драгоценных металлов в изделиях и ломе, которые скупают у населения. Новые цены начнут действовать 10 июня.

Минфин поднял цены на золото, серебро и платину разных проб. Так, новая стоимость одного грамма золота следующая:

375-й пробы – 84,87 рубля (ранее - 78,65),

500-й – 113,17 рубля (ранее - 104,86),

583-й и 585-й – 132,40 рубля (прежняя цена - 122,69),

750-й пробы – 169,75 (ранее - 157,29),

900-й – 203,7 рубля (раньше - 188,75),

916-й – 207,32 (до этого - 192,1),

950-й пробы – 215,01 (ранее - 199,23),

958-й – 216,82 рубля (прежняя цена - 200,91).

К примеру, золотое обручальное кольцо 585-й пробы весом три грамма можно будет сдать в ломбард за 397,2 рубля.

Новая стоимость одного грамма платины 950-й пробы - 94,1 рубля (ранее - 82,5). А цены на серебро такие:

750-й пробы – 2,15 рубля (раньше - 1,79),

800-й – 2,3 (прежняя цена - 1,9),

875-й – 2,51 рубля (ранее - 2,08),

916-й – 2,63 (до этого - 2,18),

925-й пробы – 2,65 рубля (раньше - 2,20),

960-й – 2,76 (прежняя стоимость - 2,28).

Эти цены не касаются купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет, отметили на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минфин определил 3 мая новые расчетные цены на драгоценные металлы, закупаемые в Госфонд. Например, стоимость грамма золота в чистоте увеличилась на 11,28 рубля.

Минфин Беларуси повысил цены на драгметаллы, закупаемые в Госфонд. Сколько стоит теперь грамм золота и серебра?