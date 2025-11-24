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Минфин пообещал новые меры для одной "прослойки граждан" Беларуси, чтобы "бюджет не страдал"

Минфин пообещал новые меры для одной "прослойки граждан" Беларуси, чтобы "бюджет не страдал"
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Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов ответил на вопрос депутата Шпаковского, который попросил прокомментировать ситуацию с "прослойкой граждан" Беларуси, владеющей криптовалютой. Министр заявил, что в Республике готовятся новые меры регулирования.

По мнению депутата, эта “прослойка” достаточно заметная, и доходность у нее “довольно высокая”. “Вместе с тем, далеко не всегда эти, скажем так, специалисты используют зарегистрированные у нас инструменты для операций на рынке криптовалют, я имею в виду отечественную криптобиржу”, — заявил Шпаковский.

“Я ни в коем случае не призываю относиться к ним фискальным образом, но видит ли Министерство по налогам и сборам эту категорию потенциальных налогоплательщиков и какие меры для регулирования криптовалют и получения доходов в государственный бюджет вы планируете предпринять?” — задал он вопрос.

В ответ Юрий Селиверстов заверил, что прямо сейчас Национальный банк совместно с ПВТ готовит “целый набор регуляторных мер”.

“И формирование криптобанка, наверное, вы это слышали, и регулирование именно в этой сфере — не с точки зрения налогообложения, а даже с точки зрения того, как легально это все может функционировать. Потому что здесь это функционирование приводит к получению дохода, и, конечно, наши коллеги из Министерства по налогам и сборам это видят”, — рассказал министр некоторые подробности.

По словам Селиверстова, меры будут направлены и против мошенников, и на то, чтобы “бюджет не страдал”.

“И работа правоохранителей тоже идет, но вопросы здесь все время появляются, какие-то новые варианты, которые надо учитывать и корректировать законодательство. Потому что раньше еще, грубо говоря, несколько лет назад это было не так развито и вообще не требовало такой регуляторики”, — признался министр финансов Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что на совещании у Александра Лукашенко по вопросам развития криптосферы прозвучала инициатива о создании в Беларуси криптобанка. Это предложение озвучил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров.

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