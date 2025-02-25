Минфин на 4% поднял цены на скупку драгметаллов. Сколько дадут за грамм золота и серебра?

Опубликовано: 25.02.2025 16:11 , Обновлено: 25.02.2025

Министерство финансов Беларуси вновь повысило цены на скупку драгоценных металлов у физических лиц. Новые цены за грамм золота в среднем на 4% выше тех, что были установлены в декабре 2024 года. Серебро и платина подорожали не столь значительно.

Сам текст постановления ведомства №12 от 17 февраля 2025 года пока не опубликовали. Однако, в пресс-службе Национального правового интернет-портала новые цены уже обнародовали.

Так, после того, как документ официально опубликуют на портале, драгоценные металлы в изделиях и ломе (за исключением скупки драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями) будут оцениваться по следующим тарифам.

Золото

1 грамм 375 пробы – 106,45 рубля (ранее 102,33 рубля);

1 грамм 500 и 583 проб – 141,94 рубля (ранее 136,45 рубля );

1 грамм 585 пробы – 166,06 рубля (ранее 159,64 рубля );

1 грамм 750 пробы – 212,90 рубля (ранее 204,67 рубля );

1 грамм 900 пробы – 255,48 рубля (ранее 245,60 рубля );

1 грамм 916 пробы – 260,02 рубля (ранее 249,97 рубля );

1 грамм 950 пробы – 269,68 рубля (ранее 259,25 рубля );

1 грамм 958 пробы – 271,95 рубля (ранее 261,43 рубля ).

Платина

1 грамм 950 пробы – 93,43 рубля (ранее 92,76 рубля ).

Меньше всего подорожало серебро - цена прибавила всего 1 копейку:

1 грамм 750 пробы – 2,39 рубля (ранее 2,38 рубля);

1 грамм 800 пробы – 2,54 рубля (ранее 2,54 рубля);

1 грамм 875 пробы – 2,78 рубля (ранее 2,77 рубля);

1 грамм 916 пробы – 2,91 рубля (ранее 2,90 рубля);

1 грамм 925 пробы – 2,94 рубля (ранее 2,93 рубля);

1 грамм 960 пробы – 3,05 рубля (ранее 3,04 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в последнее время на одной аукционной интернет-площадке белорусы стали активно размещать объявления о продаже старых белорусских купюр — рублей до деноминации. И гораздо дороже, чем в пересчете на новые рубли. Видео с такими объявлениями попало в TikTok.

«Куда деньги нести?» — Белорусы стали продавать старые рубли за 1500 новых