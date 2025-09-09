Минфин исключил "Белтаможсервис" и ещё 4 компании из реестра страховых агентов Беларуси

Опубликовано: 09.09.2025 11:07 , Обновлено: 09.09.2025

Министерства финансов 8 сентября 2025 года исключило сразу 5 компаний из государственного реестра страховых агентов. Оформлять страховку от имени страховой компании, в числе прочих, запретили и крупнейшему в Республике логистическому оператору - компании республиканском унитарному предприятию "Белтаможсервис", который до сих пор являлся агентом компании "Белгосстрах".

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Министерства финансов, “Белтаможсервис”, а также сеть частных ветеринарных клиник “Альфа-Вет” исключили из реестра по их собственной воле - “в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию”.

А вот три других частных компании, согласно официальной информации Минфина, лишились статуса страхового агента за то, что не проинформировали ведомство о заключении (расторжении) гражданско-правового договора со страховой организацией, посредником которой они выступали. Речь о следующих компаниях:

общество с ограниченной ответственностью “МакСолюшнс”,

общество с ограниченной ответственностью “БЕЛ СМАРТ ОРАНЖ”,

сервисное унитарное предприятие “Тикетс Трэвэл БиВай”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с этого года в Беларуси страховые обязали указывать размер страховых сумм, размеров страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, а также медстрахованию временно находящихся в стране иностранцев в базовых величинах вместо евро.

Лукашенко обязал указывать суммы страховки в базовых величинах вместо евро. Какие еще изменения?