Минфин Беларуси рассказал, сколько миллиардов хочет взять в долг в 2023 году

Опубликовано: 07.02.2023 12:05 , Обновлено: 07.02.2023

Министерство финансов Беларуси опубликовало «Бюджет Республики Беларусь для граждан на 2023 год», где в том числе раскрыл сумму, которую хочет взять в долг.

Так, согласно документу, ведомство планирует осуществить государственные заимствования в 2023 году на сумму 10,753 млрд BYN.

Из них 9, 3 млрд BYN хотят взять в долг для рефинансирования выплат по погашению госдолга (5 млрд BYN внешнего и 3,9 млрд BYN внутреннего). А поступления по внешним государственным займам, привлекаемым на цели реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, по данным Минфина, составят 1,442 млрд BYN.

[info_b]С документом можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

По оценкам финансового ведомства в 2023 году платежи по погашению внешнего госдолга составят 9,471 млрд BYN, внутреннего госдолга — 2,555 млрд BYN. Платежи по обслуживанию внешнего госдолга оцениваются в 3,115 млрд BYN, внутреннего — 0,960 млрд BYN.

Как отметили аналитики banki24.by также отметили, что «в бюджет-2023 заложен расчетный курс доллара на уровне 2,7843. По этому курсу траты на погашение внешнего госдолга составят ≈3,402 млрд USD, на обслуживание ≈1,119 млрд USD».

«Вместе взятые платежи по основному долгу и процентам по суверенному долгу в 2023 году могут составить 4,521 млрд USD в эквиваленте», — подчеркнули там.

Ранее Телеграф писал, что, по словам заместителя министра финансов Дмитрия Кийко, в бюджет заложили примерно 4 млрд белорусских рублей на обслуживание госдолга. Он заявил, что Беларусь будет погашать его в валютах «дружественных стран» (российский рубль и китайский юань).