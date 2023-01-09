Минфин Беларуси пообещал выплатить $800 млн по евробондам рублями

Опубликовано: 09.01.2023 10:02 , Обновлено: 15.11.2024

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в эфире гостелеканала СТВ рассказал, как Беларусь будет обслуживать государственный долг и платежи по евробондам в 2023 году.

По его словам, Минфин будет погашать госдолг в валютах «дружественных стран» (российский рубль и китайский юань) и ведет переговоры о «комфортных условиях» для выплат.

Он сказал, что в бюджет заложили примерно 4 млрд белорусских рублей на обслуживание госдолга.

Кийко также заявил, что в феврале ведомство выплатит $800 миллионов по еврооблигациям в белорусских рублях.

По его словам, выплаты пойдут тем, кто сможет подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций.

Напомним, что еще в конце октября 2022 года министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что в 2023 году власти Беларуси будут платить «недружественным» кредиторам белорусскими рублями. А дружественных Россию и Китай попросят не требовать выплат вообще.