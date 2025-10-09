Минфин Беларуси приостановил лицензию страховой «Асоба». Что будет со страховками?

💼 Официально

Опубликовано: 09.10.2025 12:05 , Обновлено: 09.10.2025

Министерство финансов 9 октября сообщило о приостановке лицензии страховой компании "Асоба", которая работает в Беларуси с 1992 года. Узнали причины и что будет со страховками.

Приостановка лицензии компании стала результатом проверки Министерства финансов. В ходе контрольных мероприятий ведомство уличило компанию в несоблюдении установленного порядка инвестиций посредством вложения средств страховых резервов и их размещения и вынесло компании официальное предписание. В установленный Минфином срок устранить нарушение компания не смогла, что и привело к приостановке лицензии.

Официально оказывать услуги по страхованию “Асобе”, у которой сейчас открыты более 200 точек продаж по всей стане, будет запрещено с 13 октября 2025 года . Пока срок приостановки - до 13 апреля 2026 года.

Впрочем, в Минфине успокоили действующих клиентов “Асобы”: даже после приостановки лицензии компании разрешается принимать очередные страховые взносы. Более того, компания обязана будет выполнять свои обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным договорам страхования, которые будут считаться действующими даже после приостановки лицензии.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в июле этого года Министерство финансов Беларуси приостановило на полгода действие лицензии другой известной страходой - закрытого акционерного страхового общества «Кентавр». Решение вступило в силу 9 июля 2025 года и будет действовать до 9 января 2026-го.

Минфин Беларуси на полгода отобрал лицензию у страховой компании «Кентавр». Что будет с клиентами?