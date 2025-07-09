Минфин Беларуси на полгода отобрал лицензию у страховой компании «Кентавр». Что будет с клиентами?

Опубликовано: 09.07.2025 10:16 , Обновлено: 09.07.2025

Министерство финансов Беларуси приостановило на полгода действие лицензии закрытого акционерного страхового общества «Кентавр». Решение вступило в силу 9 июля 2025 года и будет действовать до 9 января 2026-го.

Как заявили в ведомстве, причина такого решения — «неустранённые нарушения». По официальной версии, компания в установленный срок не смогла обеспечить минимальный размер уставного фонда, как того требует законодательство.

Для действующих клиентов, впрочем, пока ничего не меняется. В период приостановки лицензии страховая компания обязана выполнять все обязательства по ранее заключённым договорам, то есть осуществлять страховые выплаты. Также «Кентавр» вправе принимать очередные страховые взносы от своих клиентов. А заключать новые договоры компания не сможет.

В самом ЗАСО «Кентавр» уже отреагировали на решение Минфина. Компания подтвердила, что «вынуждена» приостановить заключение договоров, и заверила, что все обязательства по старым договорам «будут выполнены в полном объёме». Также страховщик добавил, что «делает всё возможное для разрешения возникшей ситуации» и выразил «надежду на понимание».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в июне оперативники 1-го управления ГУБОПиК МВД вместе с СПБТ «Алмаз» задержали нескольких топ-менеджеров трёх неназванных страховых компаний.

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