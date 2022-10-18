Всемирный банк объявил «необслуживаемым» почти $1 млрд, выданный властям Беларуси, из-за просрочки
Всемирный банк (The World Bank) перевел все кредиты, выданные властям Беларуси Международным банком реконструкции и развития (МБРР), в статус «необслуживаемых».
Там объявили, что Минск просрочил платеж более чем на 6 месяцев. На 14 октября его сумма составила 68,43 млн долларов.
«Основная сумма непогашенных кредитов МБРР составляет 967 млн долларов США, или 0,42 % от общей суммы непогашенных кредитов МБРР. Последствием для МБРР перевода кредитов Беларуси в статус неработающих является отнесение на доход около 12,75 млн долларов», — заявили в банке.
Там также напомнили, что с мая 2022 года Всемирный банк не одобрил ни одного нового кредита для властей Беларуси. А с 2022 года остановил все свои программы в стране.
Ранее Телеграф писал, что в конце августа в министерстве финансов Беларуси сообщили, что перевели на рублевый счет в Беларусбанке сумму по процентам, которую должны были оплатить держателям евробондов в валюте и на счета иностранного банка. Такое решение там объяснили санкциями.
Накануне международное рейтинговое агентство Moody’s назвало дефолтом выплату правительством Беларуси еврооблигаций белорусскими рублями.
Позднее агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Беларуси с C до RD, что означает ограниченный дефолт. Это связано с попыткой Беларуси выплатить долларовый долг белорускими рублями, сообщается на сайте агентства.