Минэнерго объявило первый планово-предупредительный ремонт второго блока БелАЭС. Когда начнут?

Опубликовано: 23.07.2024 10:46 , Обновлено: 23.07.2024

Министерство энергетики анонсировало первый планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Белорусской атомной станции (БелАЭС). Его запланировали начать в эту пятницу, 26 июля. В ведомстве подробно рассказали, какие работы намерены провести белорусские специалисты при участии российских коллег.

В Минэнергетики пояснили, что плановые ремонтные работы на каждом энергоблоке АЭС проводят ежегодно “в соответствии с международной практикой” - “для подтверждения надежности оборудования и технологических систем”.

“Для этого специалисты проведут их детальную диагностику, в том числе выполнят расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений”, - пояснили в ведомстве.

В числе плановых работ также значится замена отработавшего ядерного топлива на свежее. В этот раз в активную зону реактора планируется перезагрузить порядка 25% тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Его уже доставили на АЭС.

Сколько займёт по времени плановый ремонт, в ведомстве не уточнили, отметив лишь, что все мероприятия “будут осуществляться в рамках утвержденных графиков”.

[info_b]Второй энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. За это время, согласно официальным данным Минэнерго, он выработалсуммарно 9,2 млрд. кВтч электроэнергии. В целом с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока (то есть с 3 ноября 2020 года) БелАЭС выработала 33,1 млрд. кВтч электроэнергии.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке БелАЭС проводили в прошлом году. Он длился больше двух месяцев - энергоблок включили в сеть 16 декабря.

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после 2 месяцев планового ремонта