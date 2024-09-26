Минэкономики предложило ввести «карту белоруса». Для чего?

Опубликовано: 26.09.2024 09:03 , Обновлено: 26.09.2024

В ближайшие пять лет в Беларуси может появиться новая интегрированная информационная система идентификации личности, которую назвали "Картой белоруса". Такое предложение содержится в проекте Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) Беларуси на период до 2040 года, вынесенное на днях на общественное обсуждение Министерством экономики.

Разработка концепции “Карты белоруса” заложена в программе по государственному управлению миграционными процессами “в интересах национальной безопасности” на период 2026-2030 года, которая предусматривает корректировку законодательства в сфере миграции, о гражданстве, въезде и выезде из Республики.

Поскольку пока “Карта белоруса” существует лишь на уровне концепции, не до конца понятно, что будет представлять из себя новая система и предполагает ли она выдачу физического документа по аналогии с “картой поляка”, которая действует в соседней Польше. Однако, в обсуждаемом законопроекте указано, что новая система предусматривает “диверсификацию” стоимости услуг в таких сферах, как:

здравоохранение,

образование,

ЖКХ,

других сферах.

Исходя из текста законопроекта, цены на эти услуги для обладателей “карты белоруса” будут отличаться “в зависимости от их статуса пребывания на территории Республики”.

[info_b]Карта поляка — это документ, который Республика Польша выдаёт с 2008 года граждан других стран при соблюдении определённых условий. Этот документ по сути подтверждает “принадлежность лица к польскому народу”. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси, в частности, могли получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/info_b]

Когда Польша ввела у себя практику выдачи “карт поляка” гражданам Беларуси, в белорусском МИДе назвали её “противоречащей международному праву и практике” и обвинили Варшаву в “нарушении международных обязательств, положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1963 года и ряд двусторонних белорусско-польских договоров”.

А в начале этого года, как сообщал Telegraf.news, в Министерстве внутренних дел Беларуси и вовсе заявили, что “карта поляка” “наносит ущерб национальной безопасности” Беларуси, поскольку, получая данный документ, человек “дает соответствующие обязательства, в том числе на верность народу и Республике Польша”. В ведомстве пояснили, кто из белорусов “должен отказаться” от “карты поляка” и для кого из граждан страны наличие такого “иностранного документа недопустимо”.

В МВД рассказали, кто из белорусов должен «добровольно отказаться» от карты поляка