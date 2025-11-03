Минэкономики пообещало раздать белорусам до 2,1 млн рублей. Что нужно сделать?
Министерство экономики предложило белорусам, занимающимся бизнесом, государственный заем до 2,1 млн рублей на выгодных условиях. Чтобы претендовать на эти деньги, нужно пройти конкурсный отбор и выполнить ряд условий. Узнали подробности.
Деньги решили выделить из Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателе. В рамках нынешнего конкурсного отбора пообещали раздать чуть больше 3,1 млн рублей. На один бизнес-проект для субъекта среднего предпринимательства - не более 50 000 базовых величин, то есть до 2,1 млн рублей, для субъекта малого предпринимательства - не более 25 000 базовых величин, то есть до 1,05 млн рублей.
Деньгами предложили поддержать инвестиционные проекты по нескольким направлениям:
- создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);
- организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;
- производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;
- внедрение новых технологий.
Под эти цели предприятию готовы выделить либо денежные средства на условиях займа, либо предоставить имущество в аренду на срок от одного года до 5 лет.
Как пояснили в Минэкономики, деньги выделяются не безвозмездно, но на более выгодных условиях, чем в большинстве коммерческих банков. Так, платить за пользование государственными деньгами или недвижимостью придётся ровно столько, сколько составляет ставка рефинансирования Нацбанка - на сегодняшний день это 9,75% годовых.
Принимать заявки Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет ближайшие две недели - до понедельника, 17 ноября 2025 года.
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