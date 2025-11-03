Минэкономики пообещало раздать белорусам до 2,1 млн рублей. Что нужно сделать?

Опубликовано: 03.11.2025 14:54 , Обновлено: 03.11.2025

Министерство экономики предложило белорусам, занимающимся бизнесом, государственный заем до 2,1 млн рублей на выгодных условиях. Чтобы претендовать на эти деньги, нужно пройти конкурсный отбор и выполнить ряд условий. Узнали подробности.

Деньги решили выделить из Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателе. В рамках нынешнего конкурсного отбора пообещали раздать чуть больше 3,1 млн рублей. На один бизнес-проект для субъекта среднего предпринимательства - не более 50 000 базовых величин, то есть до 2,1 млн рублей, для субъекта малого предпринимательства - не более 25 000 базовых величин, то есть до 1,05 млн рублей.

Деньгами предложили поддержать инвестиционные проекты по нескольким направлениям:

создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);

организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.

Под эти цели предприятию готовы выделить либо денежные средства на условиях займа, либо предоставить имущество в аренду на срок от одного года до 5 лет.

Как пояснили в Минэкономики, деньги выделяются не безвозмездно, но на более выгодных условиях, чем в большинстве коммерческих банков. Так, платить за пользование государственными деньгами или недвижимостью придётся ровно столько, сколько составляет ставка рефинансирования Нацбанка - на сегодняшний день это 9,75% годовых.

Принимать заявки Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет ближайшие две недели - до понедельника, 17 ноября 2025 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство труда и социальной защиты пообещало безработным белорусам государственную субсидию на открытие собственного дела. Узнали, на каких условиях её выделяют, и кто может рассчитывать на максимальную сумму - более 9,8 тыс. рублей.

Минтруда предложило безработным белорусам более 9,8 тыс. рублей. На каких условиях?