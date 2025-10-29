Минтруда предложило безработным белорусам более 9,8 тыс. рублей. На каких условиях?

Опубликовано: 29.10.2025 16:13 , Обновлено: 29.10.2025

Министерство труда и социальной защиты пообещало безработным белорусам государственную субсидию на открытие собственного дела. Узнали, на каких условиях её выделяют, и кто может рассчитывать на максимальную сумму - более 9,8 тыс. рублей.

Государственную субсидию на открытие собственного дела в Беларуси могут предоставить совершеннолетним безработным, кто официально встал на учёт и зарегистрировался в службе занятости. Для получения денег, которые могут стать стартовым капиталом для малого бизнеса, необходимо сначала составить бизнес-план. С ним могут помочь сами же специалисты службы занятости. После чего достаточно будет лишь подать соответствующее заявление.

Конкретный размер субсидии может отличаться - на открытие своего дела в городе государство готово выделить меньшую сумму, в сельской местности - на треть больше, чем горожанам, но самые большие “подъёмные” для будущих бизнесменов готовы платить тем, кто решит внедрять в своей работе результаты перспективных научных разработок и исследований.

Суммы субсидий, как и многие другие государственные пособия в Беларуси, привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума (БПМ). С 1 ноября он подрастёт на 0,7% и, соответственно, вырастет и сумма, на которую могут рассчитывать белорусские безработные, решившие открыть своё дело.

Вот как изменилась сумма, по сравнению с 1 августа, когда размер БПМ пересматривали в предыдущий раз.

Категория Размер в БПМ с 1.08.2025 (руб.) с 1.11.2025 (руб.) Прирост (руб.) Рост (%) В городе 11 БПМ 5364,92 5401,99 +37,07 +0,69% В малых городах и сельской местности 15 БПМ 7315,80 7366,35 +50,55 +0,69% При организации предпринимательской деятельности 20 БПМ 9748,40 9821,80 +73,40 +0,75%

Кстати, этим летом этим летом срок рассмотрения заявок на эту субсидию сократили – до 10 дней, а вот время, которое должен продержаться на плаву новый бизнес, чтобы получателю субсидии не пришлось её возвращать государству, наоборот, увеличили. Раньше новоиспечённый индивидуальный предприниматель обязан был проработать в новом статусе не меньше 6 месяцев, теперь - не менее 9 месяцев. Если закрыть дело до истечения этого срока, несостоявшегося бизнесмена могут обязать вернуть выплаченную государством сумму субсидии.