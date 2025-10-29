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Минтруда предложило безработным белорусам более 9,8 тыс. рублей. На каких условиях?

Минтруда предложило безработным белорусам более 9,8 тыс. рублей. На каких условиях?
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Министерство труда и социальной защиты пообещало безработным белорусам государственную субсидию на открытие собственного дела. Узнали, на каких условиях её выделяют, и кто может рассчитывать на максимальную сумму - более 9,8 тыс. рублей.

Государственную субсидию на открытие собственного дела в Беларуси могут предоставить совершеннолетним безработным, кто официально встал на учёт и зарегистрировался в службе занятости. Для получения денег, которые могут стать стартовым капиталом для малого бизнеса, необходимо сначала составить бизнес-план. С ним могут помочь сами же специалисты службы занятости. После чего достаточно будет лишь подать соответствующее заявление.

Конкретный размер субсидии может отличаться - на открытие своего дела в городе государство готово выделить меньшую сумму, в сельской местности - на треть больше, чем горожанам, но самые большие “подъёмные” для будущих бизнесменов готовы платить тем, кто решит внедрять в своей работе результаты перспективных научных разработок и исследований.

Суммы субсидий, как и многие другие государственные пособия в Беларуси, привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума (БПМ). С 1 ноября он подрастёт на 0,7% и, соответственно, вырастет и сумма, на которую могут рассчитывать белорусские безработные, решившие открыть своё дело.

Вот как изменилась сумма, по сравнению с 1 августа, когда размер БПМ пересматривали в предыдущий раз.

КатегорияРазмер в БПМс 1.08.2025 (руб.)с 1.11.2025 (руб.)Прирост (руб.)Рост (%)
В городе11 БПМ5364,925401,99+37,07+0,69%
В малых городах и сельской местности15 БПМ7315,807366,35+50,55+0,69%
При организации предпринимательской деятельности20 БПМ9748,409821,80+73,40+0,75%

Кстати, этим летом этим летом срок рассмотрения заявок на эту субсидию сократили – до 10 дней, а вот время, которое должен продержаться на плаву новый бизнес, чтобы получателю субсидии не пришлось её возвращать государству, наоборот, увеличили. Раньше новоиспечённый индивидуальный предприниматель обязан был проработать в новом статусе не меньше 6 месяцев, теперь - не менее 9 месяцев. Если закрыть дело до истечения этого срока, несостоявшегося бизнесмена могут обязать вернуть выплаченную государством сумму субсидии.

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