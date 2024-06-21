Минэкономики назвало дату, когда появятся официальные списки разрешённых видов деятельности для ИП

Опубликовано: 21.06.2024 19:55 , Обновлено: 21.06.2024

Заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович сообщил, что проекты перечней разрешённых видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников внесли на утверждение в правительство. По его словам, при составлении списков в Министерстве экономики "руководствовались новыми подходами" и "стремились учесть интересы всех заинтересованных", то есть государства, общества и бизнеса.

“Во время общественного обсуждения поступило почти 400 обращений. Все аргументированные предложения были учтены. На сегодняшний день процесс подготовки перечней вышел на завершающий этап. Документы внесены в правительство. Ожидается, что постановление будет принято к 1 июля”, — отметил Владимир Наумович.

Напомним, что для предпринимателей, чьи виды деятельности войдут в списки, ничего не изменится. Всем остальным до 1 января 2026 года необходимо определиться со своим статусом — перейти в юрлицо, стать ремесленником или самозанятым. Планируется, что закон вступит в силу с 1 октября 2024 года, передало информагентство “БелТА”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство экономики Беларуси озвучило предварительный перечень видов деятельности, которой предложили разрешить заниматься белорусам в статусе ИП после полноценного вступления в силу закона № 365-З. В документе, вынесенном на общественное обсуждение, также предложены перечни разрешённых видов деятельности для ремесленников и самозанятых.

Минэкономики озвучило перечень работ, которыми предложили разрешить заниматься белорусским ИП