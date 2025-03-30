Минчанка возмутилась российским помидорам «дороже египетских» в столичном магазине. Где найти по 7,5 рубля за кило?

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Опубликовано: 30.03.2025 18:23 , Обновлено: 25.04.2025

Минчанка выложила в TikTok ролик, в котором возмутилась ценам на импортные помидоры в одном из столичных магазинов. Причём больше всего девушку удивило то, что самые высокие цены на прилавках были на свежие овощи российских производителей. Нашли альтернативу по более демократичной цене.

Автор ролика показала кадры из магазина одной из популярных торговых сетей, на которых видно, что цена на томаты черри на прилавках достигает 58,8 рубля за килограмм. Такую цену установили на томаты сорта “Фламенко” российского производителя и покупательница расценила её как явно завышенную.

Предвосхищая будущие комментарии по поводу того, что такая высокая цена обусловлена тем, что речь идёт об импортном продукте, автор видео продемонстрировала другой импортный вид томатов того же сорта - из Египта. Цена на него, как видно на кадрах - 15,96 за килограмм, то есть в 3,7 раза меньше цены на российские томаты.

“Мы в одном Таможенном союзе с Россией. Нам никакую “растаможку” проводить не нужно, - возмутилась покупательница, отметив, что за зиму цена на томаты резко подскочила. По её словам, ещё в начале зимы она могла купить в магазине свежие помидоры по 8 рублей.

Кстати, аналогичную ценовую картину можно наблюдать и в популярном сервисе доставки продуктов сегодня. Там цена на российские томаты даже выше - 63,16 рубля за кило. Впрочем, и египетские черри там несколько дороже - 19,96 рубля за кило с учётом действующей в настоящий момент скидки.









Пока комментаторы пытались объяснить автору ролика нюансы ценообразования на импортные продукты и предлагали рассчитать окупаемость вложений в фермерское и тепличное хозяйство, журналисты Telegraf.news нашли более бюджетную альтернативу дорогостоящим томатам по цене, приближенной к цене в начале зимнего сезона, которую озвучила сама автор ролика.

Так, другая блогерка поделилась роликом с рынка “Новый Лебяжий” в деревне Таборы (Минский район). Там в эти выходные цены на томаты стартовали от 7,5 рубля . Судя по информации, указанной продавцом на ценниках, привезли эти томаты также из-за рубежа, а именно - из Турции. Были представлены на прилавках и другие страны-производители: азербайджанские помидоры - от 10 рублей, испанские - от 10,5 рубля.

Кстати, там же уже можно купить греческую клубнику по не такой заоблачной цене, по которой её предлагали в магазинах зимой - от 15 рублей за килограмм.

А вот и свежая информация о розничных и оптовых ценах на Таборах за 28 марта от самой администрации рынка.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе в продаже на рынке “Новый Лебяжий” в деревне Таборы (Минский район) на прилавках с овощами и фруктами заметили необычный товар — съедобные цветы. Их нередко используют кулинары для украшения десертов и изысканных закусок.

На рынке под Минском начали продавать съедобные цветы. Что по цене?