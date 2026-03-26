Минчане скупают жетоны в метро тысячами. Метрополитен в ответ предупредил

Опубликовано: 26.03.2026 18:20 , Обновлено: 26.03.2026

В Минском метрополитене сообщили, что наблюдают чрезвычайный ажиотаж среди минчан, которые бросились скупать жетоны в метро. Речь идёт о тысячах.

Напомним, что с 27 марта стоимость проезда в метро вырастет. Минские власти утвердили соответствующий документ. В итоге экономные жители столицы бросились скупать жетоны, которые, в отличие от билетов на тот же автобус, не поменяются и будут пригодны для оплаты и после подорожания.

Купив соответствующее количество жетонов, можно будет сэкономить до 15% от стоимости проезда. Но есть и ещё один нюанс. Кто-то, возможно, надеялся таким образом заработать: купить жетоны дешевле, а сдать после даты подорожания в кассу. Чем не бизнес?

В метрополитене рассказали, что один из пассажиров даже попросил продать ему сразу 3 тысячи жетонов.

«НАПОМИНАЕМ: в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, жетон возврату не подлежит», – предупредили в метрополитене, видимо опасаясь, что после 27 марта минчане потянутся в кассы сдавать купленные ранее жетоны дешевле.

В минской подземке напомнили, что для жетонов есть альтернатива. Проездные на определенное количество поездок стоят дешевле, так как в них уже заложена скидка, а стоимость одной поездки выйдет дешевле стоимости жетона.

Ранее Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 27 марта. Стоимость в городском пассажирском транспорте поднимется на 0,15 руб. Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае составит 1,10 руб., в метрополитене – 1,15 руб.

Минские власти подняли стоимость билетов в общественном транспорте на 15-27%