Минские власти подняли стоимость билетов в общественном транспорте на 15-27%

Опубликовано: 21.03.2026 09:33 , Обновлено: 21.03.2026

Минский городской исполнительный комитет принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 27 марта. Рост цен коснется и пригородных маршрутов. В то же время для всех маршруток установили предельный тариф, выше которого проезд стоить не может.

Максимальный тариф на перевозки маршрутными такси в Минске теперь составляет 3,30 руб. Он обязателен для всех перевозчиков, и выше стоимость быть не может. Установлена предельная стоимость и на маршрутное сообщение между Минском и Заславлем – 5 руб. Почему только в этот город, чиновники не пояснили.

“Стоимость в городском пассажирском транспорте поднимется на 0,15 руб. Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае составит 1,10 руб ., в метрополитене – 1,15 руб . Стоимость единого проездного документа на месяц составит 65,84 руб .”, - сообщили в Мингорисполкоме.

Чиновники заявили, что повысили стоимость проезда из-за того, что она не покрывает всех расходов. Там утверждают, что себестоимость поездки на наземных видах равна 3,71 рубля, а в метро – 2,93 рубля. Таким образом, по данным Мингорисполкома, пассажиры в столице возмещают расходы лишь на 29% и 43% соответственно. Все остальное дотируется из бюджета Минска.

Тариф в пригородном пассажирском транспорте увеличится на 0,03 руб. и составит 0,14 руб. за 1 км проезда. Таким образом, рост его стоимости составит порядка 27%.