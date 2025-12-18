Батл на выставке "Моя Беларусь" народного ансамбля с роботами разделил зрителей - "Куда смотрит Беларусьфильм?"

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Опубликовано: 18.12.2025 11:52 , Обновлено: 18.12.2025

Смогут ли национальные традиции противостоять современным технологиям? Организаторы выставки «Моя страна», которая 18 декабря открылась на площадке Минского международного выставочного центра, решили не пускаться в пространные философские дебаты на эту тему, а проверить на практике и устроили танцевальный батл между белорусским народным ансамблем и робопсом. Кто кого?

Кадрами танцевального батла белорусских народников с представителем современных технологий поделилась одна из пользовательниц соцсети Threads. Попытки робопса сплясать под русскую народную песню “Эх, яблочко”, повторив все притопы и прискоки участниц народного ансамбля, вызвали живое обсуждение под видео.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни оказались на позитивной волне - оценили юмор и комичность ситуации и даже привнесли “рационализаторские предложения”, как сделать так, чтобы робот ещё лучше влился в музыкальный коллектив народников.

“Прикольно. Робот-собачка очень старалась”, - похвалила усилия техно-танцора одна из зрительниц.

“Божеее, как же это красиво. Кибердеревня здесь!” - написала другая.

Кто-то предложил развить идею танцевального батла - нарядить робопса в козу (это один из центральных персонажей традиционных белорусских рождественских гуляный) и отправить его вместе с ряжеными колядовать.

“Господи, это же Шедевр! Куда смотрит Беларусьфильм?” - задал риторический вопрос один из зрителей.

Другая часть комментаторов оказалась настроена более критично и скептично. Они вместо юмора в увиденном рассмотрели клоунаду и нашли ещё с пяток поводов для критики - не тот выбор музыки, отсутствие белорусской составляющей в самом робопсе с “китайского маркетплейса”, которому якобы не место на выставке отечественных достижений, и так далее.

“Как я не люблю этих роботов-собак… Для меня они какие-то устрашающие, особенно морда - мясорубка (про пользу их читала, но…)” - отметила одна из зрительниц.

“Рекорд по кринжатине официально побит”, - сделал свой категоричный вывод другой.

В общем, победитель в этом батле, судя по комментариям, так и не определился - каждый зритель вправе выбрать своего.