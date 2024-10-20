МИД России рассказал, когда отменят роуминг с Беларусью. Какую дату пообещали на этот раз?

Опубликовано: 20.10.2024 15:28 , Обновлено: 20.10.2024

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук назвал дату, когда между Россией и Беларусью отменят роуминг. Так, по его словам, уже с 1 января 2025 года абоненты двух стран будут обеспечены "услугами связи по комфортным тарифам". Напомним, о подобном решении власти Беларуси и России ведут разговоры уже 10 лет.

Алексей Полищук отметил, что с 1 января 2025 года на территории Союзного государства жители двух стран смогут воспользоваться тарифами, которые “сопоставимы в мобильных сетях” Беларуси и России. При этом дипломат добавил, что подобное решение “позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми”. Также Полищук напомнил, что с 1 апреля 2022 года Минск и Москва отменили плату за входящие звонки и “упростили жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами”.

[info_b]Роуминг — это возможность общаться за пределами страны, в которой зарегистрирована SIM-карта. Он позволяет человеку созваниваться или вести переписку, используя одну и ту же SIM-карту на родине и за рубежом. [/info_b]

“Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по комфортным тарифам. Соответствующие договорённости были достигнуты на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске”, — подчеркнул Полищук, передало РИА “Новости”.

Сколько трафика пообещали?

В июне этого года посол РБ в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусам не стоит рассчитывать на безлимитный роуминг. Так, согласно “промежуточным решениям”, которые ранее приняли на встрече группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, власти отказались от идеи безлимита и выработали “ориентировочные тарифы”.

Как пояснил белорусский посол, введение безлимита после отмены роуминга создало бы слишком высокую нагрузку на операторов обеих стран. На министерской встрече в качестве ориентировочных тарифов регуляторам и мобильным операторам предложили следующие цифры (в месяц):

300 минут исходящих звонков,

20-25 МБ трафика.

Тогда Крутой заявил, что «для среднестатистического пользователя этого достаточно». Более того, по словам дипломата, этот вопрос планировали закрыть к 25-летию Союзного договора, которое отметят в декабре 2024 года. Однако, как видим, МИД РФ предложил “отодвинуть” эту дату на 1 января 2025 года.

Более того, вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью поднимается регулярно. Ещё в 2018 году Михаил Мясникович, занимавший тогда пост председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси и его российская коллега Валентина Матвиенко заявляли, что буквально через год-полтора между странами «не будет роуминговых проблем». Однако на деле отмену роуминга постоянно откладывали. Станет ли обещание российского МИД финальным, покажет время.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться звонками и Интернетом. По словам замминистра ведомства Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют некоторые нюансы.

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